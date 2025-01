La Gym Aosta vince alla prima Prova Campionato C.S.A.In GAF e GAM

Domenica 19 Gennaio si è svolta a Milano, al Centro Sportivo Fossati, la 1^ Prova del Campionato C.S.A.In di Ginnastica Artistica Femminile e Maschile, cui hanno partecipato quattro ginnaste e cinque ginnasti della Gym Aosta, atleti guidati dalle tecniche Martina Bianchini e Alice Politi, ottenendo belle vittorie e ottimi risultati.

Iniziando dal settore femminile:

Nella serie C1 Senior 1 11° posizione per Beatrice Mileto, che sale sul podio al 3° posto al volteggio.

Nella serie B Senior 1 vittoria per Luana Lombardo, che sale sul gradino più alto del podio accompagnata da Emma Condò al 3° posto e seguita al 4° da Christel Giarrusso, 2° al volteggio.

Per il settore maschile:

Vittoria anche per Matteo Pegoraro che si posiziona al 1° posto nella categoria Serie C Allievi, seguito in 2° posizione dal compagno di società Francesco Figliuzzi.

Per la Serie B vince anche Jacopo Favre che è 1°, sale sul podio al 3° posto anche Aimé Pession.

Nella Serie A Junior ulteriore vittoria per Ruben Vitulli, salito anche lui sul gradino più alto.

I brillanti risultati, ottenuti per di più in una regione competitiva come la Lombardia, anche se da confermare alle prove successive, testimoniano dell’impegno e del tasso tecnico raggiunto da ginnasti e allenatrici.