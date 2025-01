Lunedì 6 gennaio si è tenuto il 13o Cross Reale a Venaria Reale. Ottimo posizionamento per Cecilia Lazzarin (2010, Atl. Pont Donnas) che nel cross da 2km ri- servato ai cadetti ottiene la medaglia di bronzo tagliando il traguardo in 8’20" battendo di 1" la 4a classificata Cecilia Garroni (2011, Base Running). Al maschile Alessandro Chouquer (2011, Atl. Monterosa Fogu Arnad) conclude in 8’19"prendendosi la 7a posizione.

Nella classifica assoluta maschile (fino agli SM35) il miglior posizionamento sulla distanza di 6km è quello di Matteo Zuncheddu (1990, Polisportiva Sant’Orso Aosta) 23o in 25’12". Si classifica 32o Moreno Pigliacelliă(1986, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 26’47". Nella classifica SM40- SM55 sempre sulla distanza di 6km Renzo Pellerey (1966, Atl. Monterosa Fogu Arnad) è 30o in 34’45". Al femminile sulla distanza di 4km Elena Gagliardi (1978, APD Pont-Saint-Martin) si clas- sifica al 4o posto in 19’04" e Amalia Maria Colabello (1956,APD Pont-Saint-Martin) 8a in 27’24".

Classifica