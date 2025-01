L’Italia Polo Challenge conferma la Valle d’Aosta quale cornice d’eccellenza per eventi equestri internazionali

Organizzato da The Chukker Company, guidata dal CEO Adriano Motta e dal Chief Sport Director Patricio Rattagan, l’evento è patrocinato dalla Federazione Italiana di Sport Equestri.

Questo straordinario appuntamento arricchisce ulteriormente l’offerta sportiva e culturale del territorio, attirando pubblico locale e visitatori internazionali in una straordinaria celebrazione dello sport e dell’intrattenimento. Il torneo vedrà protagoniste cinque squadre di livello mondiale, impegnate in partite tre contro tre su un campo innevato, in un formato dinamico e spettacolare che mette in risalto la velocità e l’agilità sia dei giocatori che dei cavalli. Per quattro giorni, heats avvincenti offriranno al pubblico un’esperienza sportiva unica, in cui strategia, resistenza e abilità si intrecceranno in un contesto mozzafiato.

Oltre alla competizione, l’evento sarà arricchito da attività pensate per avvicinare gli spettatori al mondo del polo e alla sua tradizione secolare. Gli appassionati e i curiosi potranno godere di un’esperienza immersiva, ammirando da vicino la maestria degli atleti, l’eleganza dei cavalli e la perfetta integrazione tra sport e natura.

La Valle d’Aosta, terra di eccellenza per gli sport equestri

L’arrivo dell’Italia Polo Challenge conferma la vocazione della Valle d’Aosta a ospitare grandi eventi equestri di rilievo nazionale e internazionale. Questo appuntamento si inserisce in un calendario che vede già protagoniste manifestazioni di prestigio come:

I cinque weekend di salto ostacoli nazionale di Jumping Torgnon, che si svolgono nella suggestiva conca del Sole, ai piedi della Valle del Cervino. Quest’anno, questa manifestazione celebrerà il suo decennale tra luglio e agosto, consolidandosi come uno degli eventi più attesi del settore.

Il Trofeo Internazionale di Endurance “Les Grandes Montagnes”, una delle gare di endurance più affascinanti a livello internazionale, giunta alla sua 28ª edizione. Le competizioni includono le categorie CEI2**, CEI1* e CEIYJ, nonché le gare regionali valide per i Campionati Valle d’Aosta e Piemonte. Questo evento rappresenta un’occasione unica per promuovere l’endurance in un contesto paesaggistico di straordinaria bellezza.

Un impegno verso l’inclusione sociale: il Centro Federale di Riabilitazione Equestre di Nus Fiore all’occhiello dell’equitazione valdostana è anche il Centro Federale di Riabilitazione Equestre e Scuola Federale Paralimpica Paradressage di Nus, gestito da AVRES Onlus e convenzionato con la Regione Valle d’Aosta. Il centro, che accoglie oltre 50 ragazzi con disabilità fisiche e psichiche ogni settimana, rappresenta un esempio virtuoso di inclusione attraverso lo sport. Le attività del centro spaziano dall’insegnamento e aggiornamento dell’equitazione alla promozione di ricerche mediche, in collaborazione con università ed enti pubblici e privati. Grazie al suo impegno, il Centro Federale contribuisce a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, offrendo loro opportunità di integrazione e crescita personale.

Con la sua naturale vocazione per gli sport equestri, unita a una tradizione di ospitalità e organizzazione impeccabile, la Valle d’Aosta si conferma un punto di riferimento per il panorama sportivo internazionale. Gli eventi in calendario non solo promuovono il territorio come destinazione ideale per il turismo sportivo, ma rafforzano anche il legame tra sport, natura e comunità.