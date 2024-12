Endurance: A Katia Lafarge la direzione tecnica sqadre della Federazione Nazionale

Katia Lafarge è stata nominata nella Direzione Tecnica Squadre del Dipartimento Endurance della Federazione Nazionale. Un prestigioso regalo di Natale quest’anno per la referente del circolo ippico Equi.Libres du Mont Blanc di La Salle che sotto l’albero si è vista recapitare la lettera a firma del Presidente delle FISE, avv. Marco Di Paola che le ha augurato “Sono certo che svolgerai l’incarico con la massima professionalità, serietà e passione e Ti auguro un percorso ricco di successi e soddisfazioni”.

Soddisfazione per il riconoscimento per l’impegno profuso a favore della disciplina dell’endurance e per il lavoro svolto in questi anni con i propri allievi è evidenziato dalla delegata regionale della FISE, Giovanna Rabbia Piccolo “E’ un prestigioso riconoscimento. Katia in questi anni ha realizzato un ottimo lavoro e siamo soddisfatti e felici per questa nomina che premia l’impegno e la serietà di questa Valdostana testimoniato dai risultati ottenuti dai tanti giovani binomi valdostani della sua scuderia, che segue con grande professionalità”.



“E’ stato davvero un anno pieno di soddisfazioni il 2024 – commenta Katia Lafarge - dalla medaglia di bronzo a squadre all'Europeo per la mia allieva Martina Pisano, al titolo di Tecnico Endurance di terzo livello per meriti sportivi, ma mai avrei immaginato di chiudere l'anno con la nomina nella Direzione Tecnica Squadre del Dipartimento Endurance della Federazione Nazionale. Farò tesoro di questa opportunità. È un incarico che rappresenta per me un grande onore e una responsabilità che assumo con impegno e dedizione. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con il resto della squadra del dipartimento per un 2025 , si spera, pieno di successi”.

La nomina è arrivata dal Consiglio federale che ha provveduto a deliberare gli incarichi sportivi e tecnici e i componenti delle commissioni di selezione per il biennio 2025/2026 per quanto riguarda le discipline non olimpiche. Per la commissione Team Officials Junior/YR, Katia Lafarge è stata nominata Team Trainer, sotto il coordinamento di Massimo Nova e del Capo équipe Arnaldo Torre.