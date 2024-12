Ciclismo: Mattia Agostinacchio in grande spolvero in Coppa del Mondo in Olanda e Belgio

Più che proficua trasferta al Nord per due tappe di Coppa del Mondo di Ciclocross, ieri e oggi, per Mattia Agostinacchio che sul tracciato olandese di Hulst coglie il secondo posto, mentre oggi, in Belgio, a Zonhoven, conquista il gradino alto del podio.

A Hulst, Mattia Agostinacchio (Fas Airport Services Guerciotti; 39’22”) cede, per 22”, la vittoria al belga Giel Lejeune (39’00”), con terzo il belga Arthur Van Den Boer (39’24”).

Negli Under 23, vittoria dell’olandese Tibor Del Grosso (52’31”); 18° Filippo Agostinacchio (Fas Airport Services Guerciotti; 56’08”). Oggi, a Zanhoven, Mattia Agostinacchio (41’52”) la spunta allo sprinti, per 1”, sullo spagnolo Benjamin Noval Suarez (41’53”) e, a 15”, terzo, l’olandese Michiel Mouris (42’07”). Negli Under 23, fa doppietta Tibor Del Grosso (47’03”), mentre non ha concluso la gara Filippo Agostinacchio.

Ciclocross

Gara Top class a Lurago d’Erba (Como) e atleti valdostani ancora ottimi protagonisti grazie alle vittorie di Elisa Giangrasso, Matilde Anselmi e Corrdo Cottin e i podi di Micherl Careri e Andrea Carbone. Nella Open Donne, è seconda assoluta e prima Juniores Elisa Giangrasso (Salus Guerciotti Cx) nella gara vinta da Katia Moro (Papao Racing). Al 7° posto Juniores Annie Vevey (Cx Devo Accademy). In campo maschile successo di Lorenzo Samparisi (Ktm Alchemist); 7° assoluto, 3° Under 23, Andrea Carbone (Rostese). Negli Allievi Donne primo anno vittoria di Matilde Anselmi (Salus Guerciotti Cx) davanti a Beatrice Maifré (Melavi) e a Eva Ghilotti (Team Rebel). Al maschile, doppietta della Salus Guerciotti Cx con Matteo Jacopo Gulatieri e a Michel Careri, e 3° Matteo La Capria (Melavì). Nei Master Fascia 4 vittoria di Corrado Cottin (Team Benato) a precedere Giorgio Chiarini (Flanders Love) e Fabrizio Baggi (Triangolo Lariano).

Trials

È nono nella qualifiche, con 650 punti, Michel Negrini (Vc Courmayeur MB) e fallisce – per 20 punti - l’accesso alla finale a sei dei Campionati Mondiali di Trials, rassegna che si è conclusa ieri ad Abu Dhabi (UAE). Titolo allo spagnolo Travis Asenjo; 5° l’azzurro Christian Bursi.