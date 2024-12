Piccola rappresentanza valdostana anche alla 28a Tre Miglia d’Oro tenutasi a Novara domenica 15 dicembre.

Vittorio Iuliano (1969, Polisportiva Sant’Orso Aosta) si classifica 29o in 19’28", Giuseppe Fausto Piras (1967, Atl. Cogne Aosta) è 33o in 21’05" e Moreno Ventrice (1964, Polisportiva Sant’Orso Aosta) è 34o in 21’10".