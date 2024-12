Nel cross cadetti da 3 km Tobia Boldrini (2010, Atletica Sandro Calvesi) ottiene la 3a posizione in 10’44", Christophe Vierin (2010, Atletica Sandro Calvesi) è 50 esimo in 10’54" e Armin Blanc (2010, Atletica Sandro Calvesi) 9o in 11’28". Nella categoria femminile Abigail Martinet (2010, Atletica Sandro Calvesi) si classifica al 10a in 08’58".

Nella classifica esordienti F10 (500m) Sigrid Blanc (2014, Atletica Sandro Calvesi) si classifica al 27o posto in 2’19".

Classifica