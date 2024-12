Vittorie e podi per la Gym Aosta al Campionato Individuale Silver Rimini 5-8 dicembre

A Rimini dal 5 all’8 Dicembre si è svolta una importante manifestazione nazionale della categoria Silver, in cui si sono presentate numerose ginnaste della Gym Aosta, guidate dalle allenatrici Elisa Antonacci, Giorgia Castagnera, Valentina Lampis, Hélène Porliod, Giorgia Righi, Alessia Toscano, ottenendo ottimi risultati.

E’ stata infatti costante la presenza delle ginnaste della Gym Aosta nelle posizioni alte della classifica, con numerose vittorie e podi sia in classifica generale sia per singolo attrezzo, risultati ottenuti in categorie che presentavano un alto numero di partecipanti, talvolta oltre 100. La gara prevedeva infatti una graduatoria per i singoli attrezzi e una classifica risultante dalla somma dei due migliori esercizi eseguiti. Con un totale di 30 medaglie questi i risultati per categoria, iniziando dalla più alta., la LE:

LE Junior 1 Sara Sebastiani si piazza all’8° posizione con un totale di 27.050 ma sale sul podio al 1° posto al Cerchio

Fra le Junior 2 LE bella vittoria assoluta per Marta Framarin che vince con 28.625 risultando inoltre 1° alla Fune e 2° alla Palla, seguita al 5° posto da Martina Crisopulli Totale 27.675 con un bel 1° posto alle difficili Clavette, 31° Emilie Marcellan con 24.500 ma che si toglie anche lei la soddisfazione di un 1° posto al Nastro

Fra le Senior1 LE Aurora Scarpone è 10° con 28.000 ma conquistando il 2° posto al Nastro

Nelle Senior 2 LE Giulia Castagnera è 12° con un totale di 27.950 e vittoria di spicco alla Fune.

Al Torneo di squadra LE Winter Club, Categoria Open, sale sul podio al 2° posto con un totale di 68.125 la squadra della Gym Aosta composta da: Charlene Scarlatta al Corpo Libero, Giulia Castagnera alla Fune, Marta Framarin al Cerchio, Emilie Marcellan alla Palla, Martina Crisopulli alle Clavette e Aurora Scarpone al Nastro.

Per le LD:

LD Allieve 3 16° Charlene Scarlatta con 23.225

LD Allieve 4 31° Ginevra Fumasoli, 23.875 ma sale sul podio come 3° alle Clavette

LD junior 1 Elena Bianco 4° su 89 con 24.575 cui sfugge il podio per soli 0.025, seguita al 17° posto da Elisa Bottari con 23.875 conquistando però il 1° posto al Nastro

LD junior 3 sale sul podio al 3° posto su 78 partecipanti Graiani Elodie con 24.450, e convincente 1° posto al Cerchio

LD Senior 1 Claudia Matteotti si piazza al 6° posto su 70 con totale di 24.800, ma bella 1° posizione alla Palla

LD Senior 2 10° posizione per Arianna Cossu con 23.750, 14° Sara Mammoliti-Mochet con 23.625

Al Torneo di squadra Winter Club LD la compagine della Gym è 10° su 60 con 59.025; la squadra era composta da Ciobanu Emanuela al Corpo Libero, Claudia Matteotti alla Fune, Elodie Graiani al Cerchio, Elena Bianco alla Palla, Ginevra Fumasoli alle Clavette, Elisa Bottari al Nastro.

LC:

LC1 Allieve 1 40° posto per Anita Molinaro con totale di 18.775, ma 3° alle Clavette e 3° al Nastro, 58° Amanda Girasole 18.075.

LC Allieve 2° fascia: 2° Emanuela Ciobanu con 20.675 ma due podi agli attrezzi, 1° al Cerchio e 2° alla Palla; podio in 3° posizione anche per Gaia Nebiolo con 20.650 e 1° posto al Corpo Libero, 29° Ludovica Lucia con 19.225

LC Allieve 3° fascia: 6° Aline Graiani con 20.050 e 3° alla Palla, 13° Di Francesco Viola 19.800 e 2° alle Clavette, 17° Alessia Bordet con 19.700 e 2° al Nastro 9.875, 35° Candice Grosjacques 19.325 con 2° alla Palla

LC Allieve 4: 58° Giovinazzo Swami con 19.000

LC1 junior 1 bella vittoria per Giulia Chuc con 20.100, in più 1a alle Clavette e 2° alla Palla, 12° Arianna Riva 19.625 4° per pochissimo al Cerchio.

LC Junior 2 51° Anita Semplicini con 18.550.

LC Junior 3: 16° Sofia Falcicchio con che sale sul podio al 3° posto alle Clavette.

LC 1 Senior 2: 30° Helene Genola Tot 18.650 Fune9.600 Cerchio 9.050

LC Senior 3: 10° Maya Marcoz con 17.875, 1° al Nastro e 4° alla Palla.

LC Allieve 8° la 2^ Squadra Gym con 50.725 (Gaia Nebiolo Corpo Libero, Anita Molinaro Fune, Gaia Nebiolo Cerchio, Ludovica Lucia Palla, Anita Molinaro Clavette, seguita in 33° posizione con 48.425 dalla squadra formata da Viola Di Francesco Fune, Aline Graiani Cerchio, Candice Grosjacques Palla, Viola Di Francesco Clavette, Alessia Bordet Nastro.

LC Open 36a con 49.550 la Squadra Composta Da Swami Giovinazzo C. Libero Arianna Riva Cerchio, Swami Giovinazzo Palla, Giulia Chuc Clavette, Sara Sebastiani Nastro, seguita Al 68° Posto con 48.175 dalla 3° squadra formata da Hélène Genola Fune, Arianna Cossu Cerchio, Sofia Falcicchio Palla, Sara Mammoliti-Mochet Clavette, Maya Marcoz Nastro.

A tardo pomeriggio ha gareggiato poi Coda Linnea