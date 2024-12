Equitazione: Successi e grandi prestazioni per i colori valdostani

I cavalieri e le amazzoni della FISE Valle d'Aosta continuano a distinguersi in ambito nazionale e internazionale, con risultati eccellenti nelle discipline dell’endurance e del salto ostacoli.

ENDURANCE: Lustrissy finisher al Raid Internacional de Barcelona

Grande soddisfazione per Alessia Lustrissy, che, insieme al suo cavallo Deporto, è riuscita a completare con successo il prestigioso 71° Raid Internacional de Barcelona, svoltosi a Santa Susanna, in Spagna, un appuntamento tradizionale per gli specialisti delle lunghe distanze. La gara, che si è disputata sabato, ha visto gli atleti impegnati in un percorso di 120,5 chilometri con 2600 metri di dislivello positivo, nella categoria CEI2*.

Con 54 partenti e solo 31 classificati, la giovane amazzone valdostana ha chiuso la gara con una performance di spessore, classificandosi 27ª con una media di 14,53 km/h. Questa è la seconda volta consecutiva che Alessia Lustrissy porta a termine la gara più dura d’Europa, confermando la sua grande preparazione e la perfetta condizione fisica di Deporto. Un risultato che non solo sottolinea le sue capacità tecniche, ma anche la resistenza e la tenacia necessari per affrontare sfide di tale portata.

SALTO OSTACOLI: Ottimi risultati per Chiara Azzolina a Ponyladia

Nel salto ostacoli, è stata la giovanissima Chiara Azzolina a rappresentare la Valle d’Aosta durante la manifestazione Ponyladia, che si è tenuta dal 6 all'8 dicembre presso l'Al.Cle Associazione Equestre Dilettantistica - Manerbio (BS). La manifestazione ha ospitato diversi eventi di rilevanza nazionale, tra cui la Coppa Italia Pony Individuale e la Finale Coppa Italia Pony a Squadre.

Chiara Azzolina, in sella a Camilla, ha partecipato all’Horse&Green Trofeo Small Tour, ottenendo un ottimo 8° posto nella giornata di venerdì, con zero penalità, e un 18° posto senza penalità nella giornata di sabato. Entrambi i risultati sono stati particolarmente soddisfacenti per la giovane amazzone della Scuderia Del Rampante di Quart, che ha dimostrato un notevole miglioramento nelle competizioni di livello nazionale.

Questi risultati evidenziano l’alto livello di preparazione degli atleti valdostani, che continuano a farsi valere su palcoscenici importanti in Italia e all'estero, contribuendo a rendere onore alla tradizione equestre della regione.