Ginnastica ritmica: La pedana di Rimini sorride al Club des Sports

Lo squadrone agonistico del Club des Sports ha iniziato nel migliore dei modi le Finali nazionali di ginnastica ritmica, appuntamento che richiama migliaia di ginnaste e che per tradizione si svolge a Rimini. Tra risultati assoluti e singoli esercizi, la società valdostana è stata grande protagonista con 14 titoli nazionali e altri 35 podi nelle diverse categorie.

Doppietta del Club des Sports nella gara Senior 2: Emilie Avallone ha vinto la classifica generale (29.400) andando a precedere Giulia Cretier (29.000) con terza Beatrice Matteucci (Lugo; 28.900). Settima Alysée Casula (28.650) e decima Cecilia Cuaz (28.150). Ottimi riscontri anche nei singoli esercizi: Avallone ha vinto alle clavette e si è piazzata seconda al cerchio e terza alla palla; Cretier ha vinto al nastro e alla palla, con terza prestazione al cerchio, mentre Cuaz si è imposta al cerchio, per chiudere seconda al nastro.

Nelle Allieve 4, grande prestazione per MariaPaola Rigo, vincitrice del concorso generale con 29.125 punti, davanti a Ginevra Ruschi (Gymnica; 28.775 punti) e Yasmine Ayadh (Scuola ritmica; 27.775 punti). Rigo ha inoltre primeggiato al cerchio e alle clavette, terminando terza alla fune. Sesto posto per Anna Gusulino e diciottesimo per Angelica Brunetti, rispettivamente terze alla palla e al nastro.

Nella categoria J1, protagonista Sveva Ottobon, seconda assoluta nella generale con 27.600 punti, alle spalle di Giorgia Marti (Doria Gym; 27.800). Nella gara, secondo posto ma esclusa dalle classifiche nazionali, Noemi Pelliccioni (San Marino; 28.050). Per Ottobon un risultato complessivo ottenuto grazie anche al secondo posto al cerchio e alle clavette. Nella generale, Anna Montecchi si è piazzata al 22° posto con 26.250 punti, 27a Viola Ottobon con un punteggio di 25.700.

Seconda posizione alle clavette per la Junior 2 Nicoletta Moro, quattordicesima nella generale (26.125) vinta da Marta Framarin (Gym Aosta; 28.625). Tra le Senior 1, si tinge d’argento Aimée Bo, che nel concorso generale ha ottenuto 29.000 punti e si è piazzata alle spalle di Tamara Mati (Corallo; 29.200) e davanti a Melissa Facheris (Brembate; 28.700). Bo ha inoltre conquistato il titolo sia alla fune, sia alle clavette. Anna Cairo ha concluso quinta assoluta (28.400) con il sesto posto alla palla e al cerchio; settima Sofia Bevilacqua (28.200) e quattordicesima Manuela Fianco (27.275).

Club des Sports in grande evidenza anche tra le S3, categoria vinta a livello generale da Ilaria Bertoncin, che ha realizzato 29.300 punti. Alle sue spalle Federica Greta Schiavi (Nervianese; 29.200) e Luna Cristofani (Gym Star; 28.500). Nei singoli esercizi, Bertoncin si è piazzata seconda al cerchio e alla palla, prima alle clavette.

Nella prima giornata di gare sono salite sul podio anche le due squadre, impegnate nel Torneo Winter Club LE. Medaglia d’oro per le Allieve MariaPaola Rigo, Angelica Brunetti e Anna Gusulfino (65.550), davanti a Rapallo (59.600) e Iris (59.100). La formazione Open, formata da Aimée Bo, Anna Cairo, Sofia Bevilacqua, Emilie Avallone e Cecilia Cuaz, si è piazzata terza con 67.125 punti, chiudendo alle spalle di Ritmica 2000 (68.925) e Gym Aosta (68.125).

Venerdì 6 dicembre, sempre a Rimini, hanno gareggiato le LD. Tra le 60 squadre al via, argento per Viola e Sveva Ottobon, Anna Montecchi, Nicole Cassarino, Martina Turatti e Nicoletta Moro.

Nelle Junior 2, 24° posto per Martina Turatti (23.950), che ha fatto registrare la decima prestazione al cerchio; 27a Emma Baldo (23.900, decima alle clavette), 32a Enilda Ndreca (23.650, dodicesima al cerchio) e 72a Marie Péaquin (22.000).

Quasi cento atlete nelle Allieve 4; sfiora il podio Celeste Ciurca, che si piazza quarta con 25.250, pari merito con Martina Lari (Raffaello Lotto). A vincere è stata Giorgia Orlando (Ritmica Kolbe; 26.050). Ciurca ha realizzato la nona prestazione al cerchio e la decima alla palla. Settimo posto della generale per Alessia Masoaro (25.150), capace di conquistare l’argento (12.375) al nastro, alle spalle di Lucrezia Circi (12.600) e davanti a Marisol Ferri (Sorbolo; 12.250). Alessia Mastroianni ha concluso 47a con 23.350 punti; undicesima alle clavette.

Chiusura di programma con le gare riservate alle ginnaste del livello LC2. Nelle Allieve 4, quinto posto per Bianca Camaschella con 20.750 punti (successo di Salima Sultan; Flaminio; 21.100) che si è piazzata terza alla palla. Nelle Allieve 2 settima Eleonoire Ollier Chaissan (20.400), capace di salire sul terzo gradino del podio alla palla. A vincere la classifica generale è stata Anna Codognotto (Ghislanzoni; 2.450). Si colora d’oro la palla di Nicole Cassarino, che domina l’esercizio nella categoria Allieve 3, prendendosi anche il terzo posto della generale con 21.000, pari merito con Matilde Tocchi (Camerino) e Gaia Falconeri (Roma). Ai primi due posti, Viola Bussoletti (Terni; 21.150) e Gaia Cosentino (Azzurra; 21.050). Nelle Senior 1, 29° posto per Alessia Fratini (19.475), nella gara vinta da Chiara Santelli (Sb Sport; 21.075).

In pedana anche le ginnaste impegnate nel Campionato Insieme Gold, dove si è esibita Ilaria Bertoncin, in prestito alla società Jolly Vinovo che si è piazzata al trentesimo posto con 18.000, nella prova vinta da Udinese (30.350).