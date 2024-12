Ginnastica AM: Bene o tre moschettirei dell'Olimpia ai nazionali Silver

I ginnasti dell'Olimpia Aosta tornano dalla Finale Nazionale Allievi Silver LD con risultati eccellenti, dimostrando ancora una volta il loro talento e impegno. L'evento si è svolto domenica a Rimini, dove i tre giovani atleti aostani si sono distinti, piazzandosi tutti fra i primi dieci migliori ginnasti d’Italia nelle rispettive categorie.

In particolare, Gabriele Mordenti, che aveva già trionfato nella fase regionale con una medaglia d’oro, ha confermato il suo valore con un ottimo quinto posto nella seconda fascia, una posizione di grande prestigio che sottolinea la sua crescita tecnica e competitiva.

Nella terza fascia, Eric Mombelli e Mattia Coutandin, che si erano già classificati al primo e secondo posto nella prova regionale, hanno continuato a brillare. Mombelli ha concluso la gara in settima posizione, mentre Coutandin si è piazzato all’ottavo posto nazionale, risultati che confermano la solidità e la determinazione di entrambi.

Andrea Dondeynaz con Mattia Coutandin, Gabriele Mordenti e Eric Mombelli

Le prestazioni sono state positive su tutti e sei gli attrezzi, un segno del buon lavoro svolto durante la preparazione, che ha permesso agli atleti di affrontare la competizione con grande sicurezza e precisione.

Soddisfazione anche per l’allenatore Andrea Dondeynaz, che ha accompagnato i ragazzi in questa trasferta nazionale. Il suo impegno e la sua esperienza sono stati determinanti per raggiungere questi risultati di rilievo.

Questa performance ai Nazionali Silver di Rimini rappresenta un ulteriore passo in avanti nella carriera dei giovani ginnasti dell'Olimpia Aosta, che continuano a dimostrare di essere tra i migliori talenti del panorama ginnico italiano.