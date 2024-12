TENNIS: AL MININI PRIMO WEEKEND DI SFIDE

Sui campi in sintetico del palazzetto dello sport, protagonisti sono stati i giocatori di quarta categoria. Luca Machina (4.2) del TC Chatillon Vincent ha vinto domenica il suo match superando 7/5, 6/4 il compagno di sodalizio Ludberg Berruquier che, da parte sua, si era aggiudicato il confronto di esordio avendo la meglio su Luca Romagnoli (4.5) in tre set: 4-6, 7/5, 6/2. Gianni Vitello (4.2), anche lui del TC Chatillon Vincent, ha lasciato 5 games al proprio avversario di domenica, Gabriel Rade (4.4), vincendo 6/2, 6/3.

Nel confronto di sabato, Gabriel Rade si era guadagnato l’accesso al secondo match con un facile 6/2, 6/0 sul giovane Marco Chiucchiurlotto (4.4), 13enne in forza all'Aosta Tennis Academy. Nella parte bassa del tabellone, domenica, l’esperienza di Claudio Scandone (4.2) ha avuto la meglio su Matthieu Gorret (4.5), entrambi giocatori in forza al TC Chatillon Vincent, vincente 6/1, 6/2. La sezione 1 (quarta categoria) prosegue per la prima parte della settimana e garantirà due posti per la sezione 2, dove entreranno nel torneo i giocatori di terza categoria.

L’organizzazione ha previsto una conferenza stampa ad Aosta giovedì 12 ottobre, alle ore 15:00, presso la sala che ospita il Coni della Valle d’Aosta in regione Borgnalle. Sarà l’occasione per presentare gli atleti top che saranno protagonisti sui campi di Chatillon nella seconda e decisiva settimana di torneo."

Rade - Chiuccurlotto

Risultati Sezione 1 - Quarta Categoria

Sabato 7 dicembre

Ludberg Berruquier – Luca Romagnoli 4/6, 7/5, 6/2; Gabriel Rade – Marco Chiucchiurlotto 6/2, 6/0; Matthieu Gorret – Roberto Zanetti N.D.

Domenica 8 dicembre

Luca Machina – Ludberg Berruquier 7/5, 6/4; Gianni Vitello – Gabriel Rade 6/2, 6/3; Claudio Scandone – Matthieu Gorret 6/1, 6/2

Programma incontri lunedì 9 dicembre

H 18:30 Luca Machina – Gianni Vitello; H 19:00 Alessandro Moro – Claudio Scandone