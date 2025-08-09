Skiroll: bene N. Laurent e Pellegrino nella Mass start di Sandness

Doppietta norvegese al femminile e gradino alto del podio a Marie Helene Fossesholm (22’26”2) che ha la meglio nella volata che coinvolge quattordici atlete e, in questo gruppo, chiude 11°, in 22’30”5 e un ritardo di 4”3 dalla vincitrice, Nadine Laurent (Fiamme Oro), la migliore tra le azzurre.

Stesso canovaccio per la gara maschile e sprint di dieci atleti per il podio, finale che a sorpresa vede il duo austriaco, Mika Vermeulen (29’24”5) e Benjamin Moser (29’26”6) regolare il plotoncino; a 5”1, in 29’29”6, Federico Pellegrino, che conquista il 9° posto.

Chiusura della prestigiosa kermesse scandinava, oggi, con la Sprint in tecnica libera; dalle 15.30, il Prologo maschile , dalle 17.44 le prime batterie dei quarti di finale e la sfida decisiva programmata alla 20.25; già qualificata per le sfide corpo-a-corpo Nadine Laurent, inserita nella quinta ‘heat’ dei quarti.