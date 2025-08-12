Rugby Serie A Elite – Rinforzo per i Lyons, arriva il giovane trequarti Francesco Calosso

Nuovo rinforzo per la linea arretrata della Sitav Rugby Lyons, che in vista della stagione 2025/26 di Serie A Elite conferma la volontà di restare competitiva ai massimi livelli nonostante le numerose partenze dell’ultima annata. Dopo Leo Scatigna e Waqa Nalaga, la società di Piacenza ha annunciato l’arrivo del giovane trequarti Francesco Calosso, classe 2005, nato a Canelli in provincia di Asti ma valdostano d’adozione e residente a Doues.

Calosso si è formato nello Stade Valdotain, una delle realtà in maggiore crescita nel panorama rugbistico regionale, e ha affinato il suo talento nei ruoli di ala ed estremo. Reduce da un’importante esperienza oltralpe con il Bourgoin-Jailleu, storica piazza del rugby francese, ha inoltre percorso tutta la trafila delle giovanili azzurre fino alla convocazione con l’Italia Under 20 per la sfida all’Irlanda in preparazione dell’ultimo Sei Nazioni di categoria.

“Sarà sicuramente un’annata speciale per me, la mia prima in Serie A Elite – ha commentato Calosso al momento della firma – Credo molto nelle mie possibilità e voglio confrontarmi da vicino con il massimo livello, anche in relazione all’ultima stagione passata in Francia”.

Il giovane trequarti ha trovato fin da subito un ambiente stimolante a Piacenza: “C’è un clima positivo, tanti ragazzi giovani con voglia di mettersi in mostra e crescere. I miei punti di forza? La velocità e il cambio di passo: mi piace avere la palla in mano e sfidare l’avversario, cercando sempre spazio per avanzare e restare al centro del gioco anche quando sono schierato come ala o estremo”.

Per i Lyons, l’arrivo di Calosso rappresenta un investimento sul futuro e un tassello importante per garantire profondità e qualità a un reparto arretrato chiamato a confermarsi tra i più solidi della massima serie.