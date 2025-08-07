A La Thuile si inaugura la piazzetta insieme a Federica Brignone

I lavori di rinnovamento, poi la Coppa del Mondo di sci alpino e le Uci World Series di mountain bike: la piazzetta di La Thuile si è rifatta il look, ed è stata prima solcata dalle campionesse dello sci e poi dai funamboli del mondo gravity.

L’opera verrà ora inaugurata ufficialmente, in occasione della cerimonia che Funivie Piccolo San Bernardo e Comune di La Thuile organizzeranno per mercoledì 13 agosto, alle ore 18, nell’area antistante la partenza degli impianti di risalita.

La piazzetta verrà intitolata a Giorgio Menel, già Amministratore Delegato e Direttore Generale di Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. che è prematuramente scomparso nel 2002.

A seguire saranno inoltre svelate al pubblico le due cabine che la località ha deciso di dedicare alle vincitrici dei due superG di La Thuile dello scorso marzo. Una andrà alla sciatrice tedesca Emma Aicher, l’altra alla valdostana Federica Brignone, che per l’occasione sarà presente nella “sua” La Thuile, località del cuore che tante amicizie custodisce.

All'inaugurazione saranno presenti il presidente della Regione Renzo Testolin, l’Assessore al turismo, sport e commercio Giulio Grosjacques, il Sindaco di La Thuile Mathieu Ferraris, il presidente di Funivie Piccolo San Bernardo Daniele Collomb e il presidente AVIF Ferruccio Fournier.