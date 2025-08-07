Moroti: Vallée d’Aoste Historique, al Via la prima edizione della gara di regolarità turistica

L’ACVA Sport Associazione Sportiva Dilettantistica, co-organizzatore del celebre Rally della Valle d’Aosta, presenta con entusiasmo la prima edizione del Vallée d’Aoste Historique, una gara di regolarità turistica per auto storiche e moderne che si svolgerà il 30 e 31 agosto 2025. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Automobile Club Valle d’Aosta, sotto l’egida di ACI Sport e con il patrocinio del Comune di Saint-Vincent, promette un weekend all’insegna della passione per i motori e della bellezza paesaggistica valdostana.

La partenza e l’arrivo delle vetture saranno ospitati nel centro storico di Saint-Vincent, mentre il percorso di gara si snoderà per circa 120 chilometri, toccando luoghi iconici come la Val d’Ayas, la Valtournenche e il Castello di Fénis, offrendo ai partecipanti scorci mozzafiato e un’esperienza immersiva tra tornanti e borghi alpini.

Il format della competizione non prevede la chiusura delle strade, e tutte le vetture dovranno rispettare rigorosamente il Codice della Strada. Lungo il tracciato sono previsti settori con rilevamento cronometrico, dove il tempo di percorrenza sarà prefissato e varierà da segmento a segmento, mettendo alla prova precisione e regolarità dei partecipanti.

Al primo equipaggio classificato sarà assegnato il Trofeo Diego D’Herin, dedicato al navigatore storico dell’automobilismo valdostano, scomparso nel luglio 2024. Diego D’Herin ha partecipato per oltre quarant’anni al Rally Valle d’Aosta, distinguendosi per competenza e passione. In suo onore, oltre alla gara, è previsto anche un raduno non competitivo, aperto a tutti coloro che vorranno ricordarlo percorrendo le strade a lui più care2.

Le iscrizioni alla gara e al raduno sono aperte dal 31 luglio e si chiuderanno il 25 agosto. Per informazioni e adesioni, è possibile consultare il sito ufficiale vdahistorique.com