Ginnastica artistica maschile: Tre allievi Olimpia pronti per i Nazionali Silver di Rimini

Domenica 8 dicembre si terrà a Rimini la finale nazionale del Campionato Individuale Allievi LD. Tre i ginnasti in gara per l’Olimpia Aosta: in seconda fascia Gabriele Mordenti, già oro nella fase regionale, e in terza fascia Eric Mombelli e Mattia Coutandin che si erano classificati rispettivamente primo e secondo alla prova regionale. I ginnasti porteranno esercizi di buon livello tecnico sui sei attrezzi olimpici: corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra. Ad accompagnarli l’allenatore Andrea Dondeynaz.