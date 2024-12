Ginnastica AF: Sofia Chiumello e Lucrezia Silvestro ai Nazionali Gold

Per l'Olimpia Aosta, saranno in gara le due ginnaste senior Sofia Chiumello e Lucrezia Silvestro, entrambe impegnate su tutti e quattro gli attrezzi. Sofia ha ottenuto l'accesso diretto alla finale grazie al titolo di Campionessa Regionale all around, conquistato nelle due prove svolte quest'autunno. Lucrezia, invece, ha guadagnato il pass per la finale nazionale grazie a una solida prestazione nella fase eliminatoria.

Le due ginnaste saranno accompagnate dalla tecnica federale Federica Vinante in questa importante competizione.