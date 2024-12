Ginnastica AF: Esordio Nazionale per le Piccole Gold dell’Olimpia

Venerdì scorso, le giovani atlete dell’Olimpia Aosta hanno affrontato con determinazione il loro primo importante appuntamento a livello nazionale, partecipando al Campionato Nazionale di Squadra Gold di Ginnastica Artistica Femminile a Rimini. A rappresentare la società aostana sono state quattro allieve, classe 2013 e 2012: Gaia Petrera, Noelie Benato, Luna Angèle Donatelli Marquet e Margot Vallet. Le ragazze, accompagnate dalla tecnica federale Federica Vinante, hanno vissuto una giornata di emozioni forti, affrontando una competizione che le ha messe alla prova in ogni disciplina.

Per le atlete, il Campionato Nazionale di Squadra Gold è stata la prima esperienza in campo nazionale, e la tensione iniziale è stata palpabile. Tuttavia, le ragazze hanno mostrato grande spirito di squadra, supportandosi reciprocamente anche nei momenti più difficili, come dimostrato dai loro sorrisi e dalla loro grinta. Nonostante alcuni errori che hanno precluso l'accesso alla finalissima di domenica, dove le migliori 10 squadre italiane si sono contese il podio, le ginnaste sono riuscite a mantenere la calma e a portare a termine la competizione con dignità.

Un trionfo regionale e tante prospettive future

Sebbene il sogno di entrare nelle dieci squadre più forti d’Italia non si sia realizzato, le giovani atlete dell’Olimpia Aosta hanno comunque raggiunto un traguardo importante: la medaglia d'oro regionale. Questo risultato rappresenta una grande soddisfazione per le ragazze, per le loro famiglie e per la società, segno che, nonostante la giovane età, la squadra è già pronta per affrontare nuove sfide.

Federica Vinante, la tecnica federale che ha accompagnato le ginnaste in questo esordio, ha sottolineato l'importanza di questa esperienza, che ha permesso alle atlete di crescere sia dal punto di vista tecnico che umano. “Ogni gara è una lezione,” ha detto Vinante. “Anche quando non si raggiungono i risultati sperati, si impara a gestire l’emozione, a lavorare come squadra e a continuare a migliorarsi. Questo è solo l’inizio di una lunga carriera.”

Concludendo il Campionato con una medaglia d'oro regionale e un bagaglio di esperienze preziose, le giovani ginnaste sono già pronte a voltare pagina e a prepararsi per la nuova stagione sportiva. Con il 2025 alle porte, l’Olimpia Aosta è pronta a tornare in palestra con maggiore carica, consapevoli che questo esordio nazionale ha posto le basi per un futuro ricco di successi.

La passione per la ginnastica artistica e il lavoro di squadra saranno i pilastri su cui si fonderanno i prossimi allenamenti, con l’obiettivo di crescere e raggiungere nuovi traguardi.