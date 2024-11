Ginnastica artistica femminile: Le piccole Gold dell’Olimpia volano ai nazionali

Grazie all’oro conquistato nelle due prove della fase regionale, quattro giovanissime ginnaste dell’Olimpia scenderanno in campo questo fine settimana a Riccione per la fase nazionale del difficile Campionato di Squadra Allieve Gold.

Noelie Benato, Luna Donatelli, Margot Vallet (tutte e tre classe 2012) e Gaia Petrera (classe 2013), accompagnate dalla tecnica federale Federica Vinante, si cimenteranno venerdì sui 4 attrezzi olimpici (volteggio, parallele, trave e corpo libero) gareggiando fra le migliori quaranta squadre di tutt’Italia per conquistare l’accesso alla finalissima a dieci di domenica.

Sarà una grande emozione per tutte e quattro, sia per la giovane età, sia per il contesto prestigioso, sia perché è per tutte la prima partecipazione ad un Nazionale Gold.