Risultati Avres Fisdir Equitazione

Esperienza positiva e buone prestazioni per Anael Morandi, Manuel Voyat e Leonardo Bizza, tesserati per l’Avres Onlus di Nus, associazione affiliata FISDIR, che hanno preso parte questo week end al Campionato regionale Open di equitazione FISDIR a Roma nei prestigiosi impianti dei Carabinieri a Cavallo di Tor di Quinto.

Un'esperienza non solo sportiva ma anche umana nella quale hanno saputo destreggiarsi bene con cavalli che non avevamo mai montato e con i quali hanno cominciato a costruire binomio nella giornata di sabato per poi esprimersi al meglio ed andare in gara domenica 17 novembre.

Grande soddisfazione per il bottino riportato a casa: primo post ex aequo per Morandi Anael nella prova didattica. Nel grado 2E ottimo secondo posto per Leonardo Vizza e buon quarto posto per Manuel Voyat.