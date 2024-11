Ginnastica AF: Ripescaggio Nazionale Gold: Lucrezia Silvestro e Fatima Rosset protagoniste per l'Olimpia Aosta

Nel fine settimana si è svolto a Civitavecchia il Ripescaggio Nazionale Gold, una competizione di grande rilievo che ha visto la partecipazione delle sessanta migliori ginnaste d’Italia nelle categorie junior e senior, tutte in gara per accedere alla Finale Nazionale Individuale. Tra le atlete in competizione c'erano anche due rappresentanti dell'Olimpia Aosta: Lucrezia Silvestro, tesserata per il club ma proveniente dalla Cuneoginnastica, e Fatima Rosset.

Lucrezia Silvestro con la sua allenatrice Ines Camilla e Claudia Iacona

Nella categoria Senior 1, Lucrezia ha messo in scena una performance solida e pulita, concludendo la gara in 18^ posizione nella classifica all around, un risultato che lascia ben sperare per un possibile passaggio alla finale nazionale. Ottime anche le sue prestazioni agli attrezzi: ha ottenuto la 10^ posizione alla trave e la 15^ piazza al volteggio, confermando un livello di preparazione molto competitivo.

Fatima Rosset, invece, ha gareggiato nella categoria Senior 2, affrontando la sfida delle parallele e della trave. Dopo un lungo periodo di stop, causato da un infortunio che l'aveva tenuta lontana dai campi di gara, Fatima ha vissuto il suo ritorno alle competizioni nazionali con un po' di emozione. Nel 2021, prima dell'infortunio, aveva conquistato una medaglia di bronzo all around, ma quest'anno, a causa di una caduta alla trave e di un piccolo errore alle parallele, la possibilità di qualificarsi per la finale di dicembre a Fermo appare incerta.

La tecnica federale Claudia Iacona ha commentato con orgoglio i risultati raggiunti: “Sono fiera che siamo arrivate fin qui e soprattutto del coraggio e della determinazione che Fatima ha dimostrato nel tornare in campo dopo uno stop agonistico così lungo. Confido nella sua capacità di tornare a livelli molto alti nelle prossime competizioni”, ha dichiarato, sottolineando il valore del recupero fisico e mentale dell'atleta.

Nonostante le difficoltà, le performance delle ginnaste sono un chiaro segno della forza e della determinazione che caratterizzano l'Olimpia Aosta, con la speranza di future soddisfazioni per entrambe le atlete.