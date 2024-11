Ginnastica AF: Fatima Rosse e Lucrezia Silvestro pronte per il ripescaggio nazionale

Per la Ginnastica Olimpia, a scendere in campo saranno Fatima Rosset, medaglia di bronzo regionale nella categoria Senior 2, che ha anche conquistato l'oro alla trave e l'argento alle parallele, e Lucrezia Silvestro, tesserata Olimpia ma proveniente dalla Cuneoginnastica. Lucrezia ha ottenuto il bronzo regionale nell'all around nella categoria Senior 1, aggiudicandosi anche il terzo posto a volteggio, parallele e trave.

Accanto a loro, la tecnica federale Claudia Iacona seguirà le ginnaste in gara per garantire il massimo supporto tecnico.

Un altro grande traguardo è stato raggiunto dalla Sofia Chiumello, che ha conquistato l'ammissione diretta alla finale nazionale grazie al titolo di Campionessa Regionale all around, un risultato che sottolinea il suo grande talento e impegno.

Le attese sono alte per queste giovani promesse della ginnastica artistica, pronte a dare il massimo in questa sfida che le potrà portare a un ulteriore passo verso le finali nazionali. Forza ragazze!