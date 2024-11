Ginnastica artistica femminile: Fatima Rosset e Lucrezia Silvestro pronte per il ripescaggio nazionale

Questo fine settimana si svolgerà a Civitavecchia la fase di Ripescaggio Nazionale del Campionato Individuale Junior e Senior Gold, una gara eliminatoria fra le migliori ginnaste selezionate nelle fasi regionali.

Per la Ginnastica Olimpia saranno in campo Fatima Rosset - medaglia di bronzo regionale nella categoria Senior 2, nonché oro a trave e argento a a parallele - e Lucrezia Silvestro, tesserata Olimpia ma proveniente dalla Cuneoginnastica - bronzo regionale all around nella categoria Senior 1, e terza anche a volteggio, parallele e trave.

Ha invece conquistato l’ammissione diretta alla finale nazionale Sofia Chiumello, Campionessa Regionale all around.