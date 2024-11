Nuoto: Valdostani in forma al Palanuoto di Torino

Palanuoto di Torino, nelle giornate del 1 e 2 novembre, si è svolta la manifestazione di qualificazione per il campionato nazionale assoluto, che ha visto protagonisti i nuotatori valdostani. L’evento ha richiamato atleti di calibro internazionale, tra cui Marco Orsi e Sara Curtis, rendendo la competizione ancor più stimolante.

Tra i partecipanti per l'Aosta Nuoto si sono distinti numerosi giovani talenti, tra cui Albace Giorgia, Baraldi Alice, Camisasca Amelie, Cazzato Ginevra, Desandré Corinne, Favre Petra, Furfaro Aurora, Gallizioli Sara, Griso Giada, Guglielmo Iris, Melotto Maya, Morsetti Emma, Navarretta Elena, Padalino Alice, Petey Alysée, Valenti Gaia, Vicentini Giorgia, Vicentini Greta, Cerrato Pietro, Espositi Matteo, Merighi Davide, Miserocchi Lorenzo, Navarretta Tommaso, Procopio Ismaele, Rossan Yari, Savoia Mattia, Viola Pietro e Xhaferi Leonardo. Presenti anche per il Centro Nuoto Torino, Nicole Louvin.

I nuotatori valdostani hanno ben figurato nella loro prima uscita di stagione. Tommaso Navarretta ha ottenuto il pass per i campionati italiani di categoria, che si svolgeranno a Riccione ad aprile 2025, eccellendo nei 100 e 50 metri rana. Matteo Espositi ha chiuso al 15° posto nei 100 rana, avvicinandosi al pass per i Criteria 2025. Corinne Desandré, nella gara dei 50 farfalla, ha dimostrato il suo potenziale, avvicinandosi anch'essa al pass per i Criteria di Riccione nei 50 e 100 metri.

Valenti Gaia ha raggiunto un 12° posto nei 50 dorso e un 9° nei 200 dorso, mentre Navarretta Elena si è piazzata 9° nei 100 rana e 13° nei 50 rana. Nicole Louvin ha brillato, conquistando il 3° posto nei 50 rana e il 7° nei 100 rana.

Il tecnico Edoardo Giovannetti si è dichiarato soddisfatto delle performance dei suoi atleti, esprimendo fiducia per le prossime competizioni. La prossima tappa per i nuotatori valdostani è fissata per il 24 novembre, quando parteciperanno alla prima tappa del Grand Prix esordienti A.