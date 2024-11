Filippo e Mattia Agostinacchio vanno ‘all in’ agli Europei di Pontevedra (ESP)

Pontevedra, nella Galizia spagnola, è terra di conquista per i fratelli Agostinacchio che, in due giorni, mettono in carniere tre ori e un argento nei Campionati Europei di Ciclocross. Ieri, nella Team relay, il sestetto azzurro conquista il gradino più alto del podio schierando in seconda e sesta frazione Mattia e Filippo; in mattinata, Mattia veste la maglia di campione europeo Juniores e, tre ore più tardi, Filippo è d’argento nella corsa riservata agli Under 23.

In ordine cronologico odierno, Mattia Agostinacchio è primo sul traguardo della categoria Juniores, con il tempo di 40’13”, a precedere, di 8”, l’austriaco Valentin Hofer (40’21”) e di 10” il belga Mats Vanden Eynde (40’23”).

All’ora di pranzo, Filippo Agostinacchio (52’14”) vede sfumare di soli 3” il titolo continentale Under 23, concludendo alle spalle del belga Jente Michels (52’11”), con bronzo al francese Aubin Sparfel (52’23”).

Ieri pomeriggio, l’Italia è d’oro nella Team relay, sestetto azzurro che ha schierato Federico Ceolin (6’25”), Mattia Agostinacchio (6’17”), Lucia Bramati (7’12”), Giorgia Pellizotti (7’16”), Francesca Baroni (7’05”) e, a chiudere, avendo ragione del francese Elite Rémi Lelandais e, sempre Elite, dello spagnolo Felipe Orts Lloret, Filippo Agostinacchio, in 6’25” di frazione, porta l’Italia sul gradino alto del podio, con il tempo complessivo di 40’50”. Alle spalle degli italiani, in 41’01”, la Francia (Théophile Vassal, Aubin Sparfel, Célia Gery, Lise Revol, Hélène Clauzel e, appunto, Rémi Lelandais) e, terza, la Spagna, in 41’04”: Miguel Rodriguez Novoa, Benjamin Noval Suarez, Lorena Patino Villanueva, Aroa Otero Taboas, Sofia Rodriguez Revert e Felipe Orts Lloret.

Ciclocross

Quarta tappa del Giro delle Regioni di Ciclocross, oggi, a San Colombano Certenoli (Genova). Negli Allievi Donne, successo della ‘secondo anno’ Ambra Savorgnano (Dp66; 30’20”) a precedere la migliore delle ‘primo anno’, Matilde Carretta (Mosole; 30’25”). Al 10° posto assoluto,, 4° ‘primo anno’, Matilde Anselmi (Salus Guerciotti Cx; 31’59”); 16° Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team; 35’02”; 9° 1° anno).

In campo maschile, nei ‘primo anno, piazza d’onore di Michel Careri (Salus Guerciotti Cx) alle spalle di Simone Gregori (Dp66) e, terzo, Alessio Borile (Dp66).

Negli Esordienti Donne secondo anno, terzo gradino del podio per Amélie Cerise (Salus Guerciotti Cx) nella gara vinta da Anna Mombello (Devo Accademy) su Marta Grassi (Mosole).