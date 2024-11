Ginnastica: La Gym Aosta alla 1^ Prova Regionale Torneo Winter Club Silver LC/LD/LE

Nella gara riservata alle LE, vinta dall’Eurogymmnica, sale sulpodio al 3° posto la 1° squadra composta da Scarlatta Charlene (corpo libero 10.250), Castagnera Giulia (Fune13.650), Sahbani Miryam (Cerchio13.350), Castagnera Giulia (Palla13.950), Sahbani Miryam (Clavette 12.975), Scarpone Aurora (Nastro 10.950) con totale di 64.875, seguita al 4° posto dalla 2° squadra composta da Lucia Alice (C. Libero 9.525), Framarin Marta (Fune12.600), Marcellan Emilie (Cerchio13.600), Framarin Marta (Palla13.250), Crisopulli Martina (Clavette12.800), Marcellan Emilie (Nastro 11.800) con totale di 64.050

Nelle LD Open vinta dal Club des Sports 7° posto per Ciobanu Emanuela (C. Libero10.450), Matteotti Claudia (Fune11.450), Graiani Elodie (Cerchio 12.025), Bianco Elena (Palla11.150), Fumasoli Ginevra (Clavette10.750), Bottari Elisa (Nastro 10.000) per un totale di 55.825.

Allieve LC: la 1â° Squadra della Gym Aosta si piazza al 4° posto nella prova vinta da Rythmic School con 51.62, le componenti erano Viola Di Francesco (Fune 10.600), Aline Graiani (Cerchio 9.775), Candice Grosjacques (Palla 9.550), Viola Di Francesco (Clavette 10.250), Alessia Bordet (Nastro 8.750), per un totale di 48.925.

da sn: Semplicini, Sebastian, Riva, Chuc, Giovinazzo, Falcicchio, Genola, Cossu, Mammoliti, Marcoz

Nella stessa categoria la 2° squadra, formata da Gaia Nebiolo (Corpo Libero 9.975), Anita Molinaro (Fune 8.850), Gaia Nebiolo (Cerchio 9.200), Ludovica Lucia (Palla 9.050), Anita Molinaro (Clavette 9.925), si pone al 6° posto con 47.000

Nella categoria Open LC 11° posizione per la 4° squadra, composta da Giulia Chuc (Fune 9.100), Anita Semplicini (Cerchio 9.700), Swami Giovinazzo (Palla 8.350), Arianna Riva (Clavette 9.350), Sara Sebastiani (Nastro 9.800) per un totale di 46.300; 13° posto per la 3° squadra, le cui componenti erano Genola Helene (Fune 9.350), Cossu Arianna (Cerchio 9.475), Falcicchio Sofia (Palla 9.400), Mammoliti-Mochet Sara (Clavette 9.575), Marcoz Maya (Nastro 8.250) con un totale di 46.050