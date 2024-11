Domenica di successi per l’Olimpia: trionfi ai Campionati di Ginnastica Artistica

Le ginnaste dell’Olimpia hanno conquistato podi e pass per le finali nazionali, dimostrando il loro talento e la preparazione meticolosa.

Successi tra le Senior

Nella categoria Senior 1, Lucrezia Silvestro, tesserata per l’Olimpia ma proveniente dalla Cuneoginnastica, ha chiuso la competizione con un eccezionale bronzo all around. La sua prestazione è stata imperniata su un 3° posto al volteggio, alle parallele e alla trave, totalizzando un punteggio di 12.450. Inoltre, ha ottenuto un 6° posto al corpo libero, guadagnandosi così il pass per il ripescaggio nazionale sui quattro attrezzi.

Nella Senior 2, Sofia Chiumello ha stupito tutti conquistando il titolo di Campionessa Regionale all around, assicurandosi anche l'ammissione diretta alle finali nazionali. Sofia ha brillato agli attrezzi, portando a casa l’oro alle parallele e al corpo libero, un argento al volteggio con un punteggio di 13.450, e un 5° posto alla trave.

Un altro risultato notevole è arrivato da Fatima Rosset, veterana della squadra, che ha conquistato il bronzo nel campionato, aggiudicandosi il titolo di campionessa regionale alla trave con un punteggio di 12.600. Fatima ha ottenuto anche il 2° posto alle parallele e ha strappato il pass per il ripescaggio nazionale su entrambi gli attrezzi.

Infine, nella categoria Junior 3, Claire Savoye, classe 2009, ha chiuso al 3° posto all around, nonostante qualche errore che lascia intravedere buoni margini di miglioramento. Agli attrezzi, Claire ha ottenuto un 2° posto alle parallele, un 3° al corpo libero, un 4° al volteggio e un 5° alla trave.

Le allenatrici federali Claudia Iacona e Federica Vinante hanno espresso grande orgoglio per i risultati ottenuti dalle loro ginnaste.

Eccellenza in Gara

Nella stessa giornata, si è svolta anche la seconda prova del Campionato Individuale di Eccellenza. Per il programma LE, le ginnaste Marta Nieroz e Abigail Martinet, entrambe classe 2010, hanno dato il massimo. Abigail ha conquistato un brillante 2° posto all around, con prestazioni solide, culminando con il 2° posto a volteggio e trave e il 3° a parallele e corpo libero. Marta ha chiuso al 4° posto, sfiorando il podio ma portando a casa un argento alle parallele.

Purtroppo, Joana Koceku ha dovuto saltare la gara a causa di un piccolo infortunio.

Nel programma LE3, Giulia Chiumello, classe 2008, ha disputato una gara impeccabile chiudendo al 17° posto, mentre Adelina Bulat, classe 2009, ha terminato in 11° posizione, anch’essa senza errori.

Le allenatrici Manuela Tripodi e Federica Vinante si sono dichiarate soddisfatte dei progressi delle loro ginnaste.

La giornata di gare ha dimostrato ancora una volta il valore e la determinazione delle ginnaste dell’Olimpia Aosta, promettendo un futuro luminoso per la ginnastica artistica femminile.