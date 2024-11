Ginnastica AM: Ottima prestazione a Torino per le promesse dell’Olimpia maschile

Sabato scorso, i giovani talenti della Ginnastica Olimpia maschile hanno brillato a Torino, dove hanno partecipato all'ultima prova annuale del Campionato Individuale Silver.

A conquistare il primo gradino del podio è stato Stefano Sorbara, che ha totalizzato un punteggio di 33,85, imponendosi con prestazioni eccellenti sia a corpo libero che al volteggio. Al secondo posto si è piazzato il compagno di squadra Ethienne Chenal, con un punteggio di 33,35, confermando così il grande livello della squadra.

Un altro giovane atleta, Sebastien Rosaire, ha chiuso la sua gara in quarta posizione, mancando il podio per soli 5 centesimi. Al sesto posto, su un totale di tredici ginnasti in competizione, ha brillato anche Gabriel Jotaz, mostrando progressi notevoli.

Sebastien Rosaire, Gabriel Jotaz, Ethienne Chenal e Stefano Sorbara

L’allenatore Andrea Dondeynaz, presente in campo gara, si è dichiarato soddisfatto delle prestazioni dei suoi atleti, che hanno dimostrato impegno e talento. Con queste performance, l’Olimpia maschile si conferma una delle squadre da tenere d'occhio nelle prossime competizioni.