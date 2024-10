Domenica è stata una giornata straordinaria per le giovanissime ginnaste dell’Olimpia, che si sono distinte nella seconda e conclusiva prova del Campionato di squadra Allieve Gold

Il quartetto formato da Noelie Benato, Gaia Petrera, Margot Vallet e Luna Donatelli ha mostrato un’eccellente preparazione, gareggiando su tutti e quattro gli attrezzi con pochissime sbavature. Questa performance impeccabile ha permesso loro di conquistare il primo gradino del podio, sia nella prova odierna che nella classifica complessiva del campionato.

Le quattro ginnaste hanno dimostrato un grande affiatamento e una notevole padronanza tecnica, caratteristiche che hanno colpito non solo il pubblico ma anche la giuria. Grazie a questo successo, hanno assicurato l’accesso diretto alla fase nazionale, un traguardo che rappresenta un’importante opportunità per continuare a crescere e mettersi alla prova a livelli superiori.

A sostenere le ginnaste in campo gara c'era la tecnica federale Federica Vinante, che ha espresso la sua soddisfazione per il risultato raggiunto. "Le ragazze hanno lavorato duramente e il loro impegno è stato ripagato," ha dichiarato Vinante, evidenziando l'importanza di questo trionfo per la crescita della squadra.

Nel frattempo, la squadra della Gym Aosta, composta da Emi Bertucci, Lucrezia Luboz e Aurora Mileto, ha conquistato un rispettabile settimo posto. Le ginnaste sono state accompagnate in campo da Barbara Benetti e Gabriella Boaretto, che hanno fornito il necessario supporto durante la competizione. Nonostante non abbiano raggiunto il podio, la loro esperienza in questa competizione sarà sicuramente un tassello importante nel loro percorso di crescita.

In conclusione, la giornata di domenica ha dimostrato ancora una volta il grande potenziale delle giovani ginnaste della regione, con l’Olimpia che si prepara ora ad affrontare la fase nazionale con entusiasmo e determinazione.