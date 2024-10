E' PARTITO IL GIRO D'ITALIA VIRTUAL 2024

La stagione 2024 su strada per i professionisti si è conclusa, lasciando spazio ai grandi eventi di ciclismo indoor. A pochi giorni dall'esibizione trionfale di Tadej Pogacar a Il Lombardia, RCS Sport e BKOOL uniscono le forze dando vita a nuova edizione virtuale del Giro d'Italia, che permetterà a tutti gli appassionati di ciclismo di vivere le stesse sensazioni dei loro idoli sulle strade italiane.

Per partecipare al Giro d'Italia Virtual 2024 basta avere un rullo da ciclismo smart o una Smart Bike e un abbonamento alla piattaforma di ciclismo indoor BKOOL. Qualsiasi ciclista potrà provare l'esperienza virtuale gratuitamente da casa, grazie alla prova di 30 giorni disponibile su https://www.girovirtual.<wbr></wbr>com/it/.

Il Giro d'Italia Virtual 2024 è un'opportunità unica per vivere tutta l'adrenalina e la magia della Corsa Rosa dall'interno. L'evento raccoglie tutte le tappe reali, tramite i percorsi registrate duranti l'ultima edizione del Giro d'Italia, offerte ai partecipanti attraverso una tecnologia di simulazione immersiva super realistica.

L'esperienza di ciclismo virtuale vedrà anche la partecipazione di special guest come Alberto Contador, Chris Froome, Óscar Freire, Remco Evenepoel, Tim Merlier e Mikel Landa. I partecipanti potranno allenarsi con i loro idoli senza uscire di casa, interagendo con loro tramite i profili Instagram.

DICHIARAZIONI



Álvaro Galindo, Head of Business di BKOOL: "Immaginate di affrontare le rampe del Mortirolo, indossando la Maglia Rosa e lottando per stare a ruota di ciclisti da tutto il mondo che cercano di staccarti. Oppure di sprintare per le strade di Napoli con migliaia di tifosi che ti incitano all’arrivo. Noi di BKOOL abbiamo lavorato un anno intero per creare l'esperienza di ciclismo virtuale più realistica e spettacolare del pianeta, e non potremmo essere più soddisfatti del risultato".

Roberto Salamini, Responsabile Marketing & Comunicazione di RCS Sport: "Il progetto di BKOOL dedicato al Giro d’Italia si conferma come un’opportunità unica per espandere il fascino e la portata di uno degli eventi ciclistici più iconici a livello mondiale, rivolgendosi a un pubblico globale in costante crescita. La possibilità di partecipare virtualmente non solo fidelizza gli appassionati, ma offre anche un’esperienza innovativa per nuovi utenti, che possono vivere in prima persona l’esperienza della Corsa Rosa. Inoltre, l’uso delle più moderne tecnologie nel campo della realtà virtuale e delle piattaforme digitali rafforza la percezione del Giro d’Italia come evento all’avanguardia creando un valore duraturo per sponsor e stakeholder attraverso una piattaforma innovativa e altamente coinvolgente".

Il Giro d'Italia Virtual 2024 pubblicherà una nuova tappa ogni 15 giorni fino al prossimo mese di maggio, e si concluderà con un grande sorteggio per tutti i partecipanti. Tra i premi in palio ci sono esperienze esclusive durante la prossima edizione del Giro d'Italia, edizioni speciali della Maglia Rosa e tante altre sorprese.