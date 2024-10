Endurance: Amelie Garin quarta a Fontainebleu nella 100km

Bilancio positivo per i binomi valdostani di ritorno dai campi di gara tra Francia e Lombardia.

A Fontainebleu la giovane amazzone dell’Equi.Libres du Mont Blanc Amélie Garin in sella a Jaffar Assam ha corso nella CEIYJ1* di 100 chilometri conquistando un bel quarto posto in classifica alla media dei 15.6 km/h. Sfortunata invece la gara di Lisa Rocher in sella a Benemir Des Egas che nella CEIYJ2* di 120 chilometri ha dovuto fermarsi dopo 37km per un infortunio al cavallo. Rocher era in gara nel “Circuito team Emergenti” della FISE, progetto varato dalla Commissione FISE Endurance nel 2022 per dare l’opportunità ai binomi giovani e/o emergenti di fare esperienza in competizioni importanti all’estero.

Si è disputata invece in terra lombarda, a Sannazzaro de Bourgundi (PV), la 5ª Tappa del Campionato Endurance Lombardia cui hanno preso parte diversi binomi valdostani.

Domenica 20 ottobre per l’Equilibre du Mont Blanc nella categoria CENB (90km) al 4° gradino del podio si è piazzata Costanza Garbetta su Tashiunka con una media di 15,19 km/h, alle sue spalle il 5° posto di Simone Baldi del Circolo Ippico San Maurizio su Farid il Sorriso.

Ottimo poi il 2° posto nella CENA under 14 (41 km) per la piccola Gaia Commod (Equi.Libres) su Stella di Gahzal.

Per l’ASD Cavallo e Natura, Federica Commod in sella ad Afrodite by Opera ha concluso la CENA in 11ª posizione dopo una brutta caduta sul finale, al 36° posto si è invece piazzato Gabriele Casalena in sella a Nihal Taouy del Circolo Ippico San Maurizio.