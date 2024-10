GINNASTICA AF: PIOGGIA DI PODI PER L’OLIMPIA

Una lunga giornata di gara a torino per le ginnaste dell’Olimpia, impegnate in due campionati individuali.

Nella prima prova del prestigioso campionato Junior e Senior Gold, un tripudio di medaglie - ben docici - per le tre Senior rossonere. Nella categoria S2 Sofia Chiumello (classe 2005) conquista il gradino più alto del podio all around, sui 4 attrezzi, con una gara eccellente, ma che lascia ancora spazio ad ulteriori miglioramenti. Nella classifica per attrezzo conquista due splendidi ori, al corpo libero con 12.400 e alle parallele con 11.800; a volteggio è argento con uno splendido 13.050, mentre a trave, causa 2 cadute, ottiene il 4° posto. Nella stessa categoria grande rientro in campo della veterana Fatima Rosset (classe 2004), che torna a competere dopo un brutto infortunio al gomito che l'ha vista spesso sul punto di mollare.

Questa gara è stata per lei l’occasione di dimostrare il suo talento, che le è valso la medaglia d'argento alle parallele, dove ha ottenuto il punteggio di 10.150 nonostante abbia eseguito solo una parte del suo vecchio esercizio, e il bronzo alla trave con 2 cadute, che lasciano un buono spazio di miglioramento.

Giulia Chiumello, Joana Kocecku e Adelina Bulat

Nella categoria Senior 1 Lucrezia Silvestro (classe 2008), tesserata Olimpia ma proveniente dalla Cuneoginnastica, esegue una gara molto pulita e lineare conquistando l'argento all around. Nella classifica per attrezzo strappa un oro al volteggio con 12.575, due medaglie d'argento a trave (11.350) e parallele (9.550) e infine un bronzo a corpo libero (11.600).

Soddisfatta e fiera la tecnica federale Claudia Iacona per aver portato in gara ginnaste senior che hanno saputo mantenere la passione per questo sport. Nella prima prova del Campionato di Eccellenza LE3 base, che prevede una gara a corpo libero, volteggio e trave, sono scese in campo, alla loro prima esperienza in questo circuito, Giulia Chiumello e Joana Koceku - classe 2008 - e Adelina Bulat - classe 2009.

Nella categoria Junior 3 Adelina chiude in 7^ posizione, mentre nella categoria Senior 1 Giulia termina in 8^ posizione e la sua compagna Joana è 12^. Qualche errorino per loro in questa prova ma anche soddisfazione per questa nuova avventura e tanta voglia di tornare in palestra a lavorare in vista della seconda. Con loro in campo gara la tecnica federale Federica Vinante.