Ginnastica AF: L'olimpa impegnata nel campionato individuale

Sette ginnaste, seguite dalle allenatrici Claudia Iacona e Federica Vinante, scenderanno in campo per mostrare il frutto di un’intensa preparazione e passione per questo sport.

Nel campionato di Eccellenza, che si articola nel livello LE3, gareggeranno Joana Koceku, Giulia Chiumello e Adelina Bulat. Queste giovani atlete, preparate con cura, sono pronte a mettere in mostra le loro abilità e il loro talento. Marta Nieroz, invece, sarà impegnata nel programma LE, un’ulteriore opportunità per dimostrare il suo impegno e la sua dedizione.

Nel campionato Gold, Sofia Chiumello affronterà la sfida sui quattro attrezzi, mentre Fatima Rosset si concentrerà sulle parallele e sulla trave. Entrambe le ginnaste hanno dimostrato una notevole crescita nel corso della stagione e sono pronte a dare il massimo. In aggiunta, Lucrezia Silvestro, proveniente dalla società Cuneoginnastica, si unirà a loro, portando con sé la sua esperienza e la voglia di competere.

Questi campionati rappresentano non solo una competizione, ma anche un'importante occasione di crescita per le ginnaste, che si preparano a vivere momenti intensi e significativi. L’atmosfera sarà carica di emozioni, e l’intera squadra della Ginnastica Olimpia è fiduciosa nei confronti delle sue atlete, che sono pronte a dare il massimo per onorare i colori della società.

NELLA FOTO Adelina Bulat e Joana Kocecku