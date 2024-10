Endurance: Lisa Rocher e Amelie Garin al Concours International d'Endurance de Fontainebleau

Dopo lo scorso fine settimana ricco di soddisfazioni, l’endurance azzurro si appresta ad una nuova trasferta importante e non mancano anche questa volta i binomi valdostani in gara.

Complessivamente sono otto le amazzoni italiane al via nel week-end in Francia, al ‘Grand Parquet Endurance’ di Fontainebleau, delle quali cinque per il secondo degli appuntamenti della stagione del ‘Circuito Team Emergenti’.

Proprio nel team Emergenti, accompagnate dal Tecnico Arnaldo Torre, al via ci saranno la giovane valdostana Lisa Rocher (Equi.Libres du Mont Blanc) in sella a Benemir Des Egas, Giulia Kybett Vinci con Manaar, Giorgia Paganini con Glinkaya Cabirat, e Martina Saviori con Milagro Bosana nel CEIYJ2* di 120 chilometri.

Sulla stessa distanza ma nel CEI2*, correrà Claudia Demarie (valdostana anche lei ma iscritta in Piemonte) con Barbaredda Briosa.

Questi sono i cinque binomi che gareggiano nell’ambito del ‘Circuito Team Emergenti’, progetto varato dalla Commissione FISE Endurance nel 2022 per dare l’opportunità ai binomi giovani e/o emergenti di fare esperienza in competizioni importanti all’estero.

Con loro, ai nastri di partenza dell’internazionale transalpino ci saranno anche l’amazzone valdostana Amelie Garin (Equi.Libres du Mont Blanc) con Jaffar Assam che correrà nella CEIYJ1* di 100 chilometri. A chiudere le presenze azzurre anche Melissa Bisoffi con Opale Font Noire e Perrine Campanini con Riad du Florival sempre nel CEI2*.