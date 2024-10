Endurance - ottimo argento a Samorin per Alessia Lustrissy su Edimburg nella CEI***140 km

“Speriamo di far bene”, aveva commentato prima della gara Alessia Lustrissy, amazzone della scuderia del Circolo Ippico San Maurizio, e non ha smentito le attese.

Con un ottimo 2° posto all’X-Bionic Sphere di Samorin in Slovacchia, alla media di 18.057 km/h, l’amazzone valdostana di Morgex, Alessia Lustrissy, conferma così il buon lavoro portato avanti in questi anni in sella a Edibumburg, dimostrando ancora una volta carattere e buona preparazione per competere in gare internazionali.

Sabato 12 ottobre la giovane amazzone, unica italiana nella CEI3* di 140 km, ha portato sul podio i colori italiani. “Sono molto soddisfatta della gara – commenta Alessia Lustrissy - era la prima esperienza del cavallo in questa categoria. Dopo le ultime due gare di 120 km dove aveva dimostrato di far bene (a maggio in Francia e l’anno scorso ad Arezzo) su questa nuova distanza ha affrontato la gara senza problemi. Sono molto contenta”.

“Siamo partiti per secondi all’ultimo giro – commenta ancora Alessia - e abbiamo provato a riprendere il primo binomio (Miklos Ungvlari in sella a Go-3 Hala P – media 18.243 km/h) che era partito un minuto e mezzo prima di noi. Abbiamo battagliato fino agli ultimi 5 km e poi ci siamo accontentati del secondo posto, l’altro cavallo era davvero in forma. Un secondo posto in questa categoria va più che bene, soprattutto alla prima partecipazione su questa distanza. Siamo fiduciosi per il futuro di questo cavallo, di cui vado molto fiera, visto che l'ho cresciuto fin dalla sua prima 40 km”.