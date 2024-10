Julien Marchi sul podio del trofeo Anpi a Collegno (TO)

Ultima gara stagionale su Strada riservata alla categoria Giovanissimi, oggi, a Collegno (Torino) nel trofeo Anpi – percorso di un chilometro, da percorrere più volte in base alla categoria - , con tutte le gare che si concludono in volata, eccetto i G4 maschile che vedo ottimo protagonista Julien Marchi, bravo a conquistare un posto sul podio.

G2 * (6 giri) - Nella gara al maschile s’impone Ryan Cebotari (Contraband Cycling); al 5° posto Mathis Marchi (Orange Bike Team).

G3 * (8 giri) - Doppietta della Ciclistica Piossasco grazie a Lorenzo Russo e Gabriele Buono. In 6° posizione Sebastian Leo e, in 9°, Niccolò Fianco, entrambi dell’Orange Bike Team.

G4 * (12 giri) – Va in fuga al secondo giro Matteo Ratto (Piossasco) e a inseguire c’è Julien Marchi (Orange Bike Team); il valdostano non riesce a chiudere il ‘buco’, ma mantiene fino allo striscione d’arrivo la seconda posizione, alle spalle di Matteo Ratto, con terzo, a regolare la volata di gruppo per il podio, Vittorio Casale Alloa (Gabertti – Ardens); 17° Joel Voyat (Vc Courmayeur MB).

G5 * (14 giri) – Successo di Alessandro Agnusdei (Rostese); 12° Martino Domatti (Cs Lys).

G6 * (21 giri) – Al femminile, due sole concorrenti, con Alessia Pellicanò che precede Michela Clerin Fontan, entrambi tesserate per il Cs Lys. In campo maschile, vittoria di Andrea Racca (Gabetti – Ardens). Dall’8° al 9° posto troviamo Filippo De Gaetano e Alex Voyat (Vc Courmayeur MB) e Mattia Milanaccio (Cs Lys).



Strada

Donne Esordienti secondo anno a chiudere la stagione della Strada, oggi, ad Adro (Brescia), impegnate nel trofeo Valcar, di 46,500 chilometri. A imporsi in solitaria, in 1h 21’29”, alla media di 34,240 km/h, con una fuga a 7 km dall’arrivo, la varesina Elisa Sansoterra Paiusco; nel gruppo che si gioca in volata la settima posizione c’è anche Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team) che conclude al 29° posto.