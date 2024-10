Ginnastica: A Chivasso quattro triplette firmate Club des Sports

Sabato sono arrivate quattro triplette una in fila all'altra. La prima nella categoria Allieve 4, grazie a MariaPaola Rigo (28.775), Angelica Brunetti (28.650) e Anna Gusulfino (28.400) capaci di monopolizzare il podio. La seconda tripletta è arrivata dalle Junior 1: vittoria per Sveva Ottobon con 27.725 punti, davanti a Viola Ottobon (25.175) e Anna Montecchi (25.025). Un-due-tre anche nelle Senior 2, dove si è imposta Giulia Cretier con un punteggio di 29.225, a precedere Emilie Avallone (28.875) e Cecilia Cuaz (28.450). Quinta posizione per Alysée Casula (27.400). Il Club des Sports ha occupato l’intero podio anche nelle Senior 1: prima Anna Cairo (28.475), seconda Aimée Bo (27.775) e terza Manuela Fianco (27.500); quinta Sofia Bevilacqua (26.700).

Nelle Junior 2 vittoria del Club des Sports con Nicoletta Moro (27.850) che ha preceduto le corregionali Marta Framarin (27.575) ed Emilie Marcellan (27.225), entrambe della Gym Aosta. Vittoria Club des Sports anche nelle Senior 3: gradino alto del podio per Ilaria Bertoncin (28.850) su Rebecca Capellaro (Cuneo ginnastica; 23.575) e Maria Francesca Cianci (Pro Vercelli; 20.925).

Bertoncin

Oggi - domenica 13 - hanno gareggiato le ginnaste del livello LD, impegnate sempre a Chivasso. Nelle Allieve 4, quarta posizione per Celeste Ciurca (22.575), nella gara vinta da Ginevra Fumasoli (Gym Aosta; 23.675). Decima Alessia Masoaro (20.650) e undicesima Melissa Mastroianni (20.425). Nelle Junior 2 vittoria di Syria Gadaleta (Cuneo Ginnastica; 24.475), con settima Enilda Ndreca (23.175), 9a Martina Turatti (22.825), 13a Emma Baldo (21.650) e 15a Marie Péaquin (19.650).