Arianna Desandré (Gym Aosta) è campionessa regionale Gold Piemonte-Valle d’Aosta alla palla

Si è svolta il 6 ottobre a Saluzzo la 2° prova del Campionato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, cui hanno partecipato le Arianna Desandré e Ilenia Molinaro della Gym Aosta, guidate dalle tecniche Valentina Lampis e Alessia Toscano

Bella vittoria per Arianna Desandré che si è piazzata al 1° posto del podio nella specialità palla (con 21.100) ed è così brillante campionessa regionale Gold Piemonte-Valle d’Aosta Allieve 2° fascia in questo attrezzo.

Piazzandosi oggi 3° alle clavette con 20.800 ha poi mancato di pochissimo la qualificazione alle finali risultando 4° per il gioco dei punteggi delle prove precedenti.

E’ scesa in pedana per la Gym nella stessa categoria anche Ilenia Molinaro che, nonostante due ottime prove piazzandosi oggi 4° al nastro con 16.100 e 5° alle clavette con 20.400, non tuttavia ha raggiunto la qualificazione, riservata alle prime tre delle due prove, classifica in cui è risultata 4° e 6°.

Complimenti e auguri ad Arianna per il proseguimento del Campionato!