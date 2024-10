Ginnastica AF: L'Olimpia Aosta brilla con un bronzo

Le giovani atlete Gaia Petrera (2013), Noelie Benato (2012), Margot Vallet (2012) e Luna Donatelli (2012), quest’ultima alla sua prima esperienza in questo campionato, hanno mostrato grande determinazione gareggiando su tutti e quattro gli attrezzi. L’inizio della competizione ha visto delle belle performance a corpo libero e volteggio, ma le ragazze hanno poi incontrato qualche difficoltà agli attrezzi più impegnativi: le parallele e la trave.

Le tecniche federali Federica Vinante e Manuela Tripodi, presenti in campo gara per supportare le ragazze, si sono dette soddisfatte dei risultati ottenuti. Hanno già pianificato di tornare in palestra per lavorare e migliorarsi in vista della prossima prova, in programma il 27 ottobre.

Questa prima competizione segna un inizio di stagione promettente per l’Olimpia Aosta, che continua a investire nella crescita e nello sviluppo delle sue giovani promesse. Con determinazione e impegno, le piccole ginnaste sono pronte a scrivere nuove pagine di successo nella loro carriera sportiva.