Equitazione: Bronzo di Alice Vallet agli assoluti Avres

La competizione si è svolta in contemporanea alle gare FEI Endurance European Championship Young Rider e Junior di Arborea, ed è stata un’importante occasione di incontro e confronto sportivo.

La squadra Avres, capitanata dal delegato regionale della Fise, Giovanna Rabbia Piccolo, e supportata dai tecnici Monica Biscaro, Erica Biscaro e Monica Martignoni, era composta da Alice Vallet, Manuel Voyat, Leonardo Vizza e Marco Accordi. Vallet ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nel Grado 1M, mentre Voyat e Vizza (entrambi Grado 2E), insieme a Accordi (Grado 1M), si sono piazzati nella TOP TEN delle rispettive categorie.

Alice Vallet

Le tre giornate di competizione sono state caratterizzate da intensi momenti di agonismo e sport, con gare di Dressage, Gimkana e salto ostacoli. L’evento ha coinvolto ben 18 squadre provenienti dalla Sardegna e da diverse regioni italiane, creando un ambiente di grande partecipazione e solidarietà.

Giovanna Rabbia Piccolo ha commentato con entusiasmo l’esperienza, sottolineando l’importanza non solo dei risultati sportivi ma anche della crescita umana dei partecipanti. I ragazzi, infatti, hanno affrontato la sfida di competere su cavalli che non avevano mai montato prima, poiché non è stato possibile utilizzare i loro animali abituali. Per molti di loro, è stata anche la prima esperienza di viaggio in aereo con la famiglia, rendendo questa trasferta un'occasione di arricchimento personale oltre che sportivo. Il team rientra dunque a casa con grande entusiasmo e nuove esperienze che vanno oltre la competizione.