Endurance: Un bellissimo bronzo europeo a squadre per il team italiano e per la valdostana Martina Pisano

"E' stata un’esperienza davvero importante che mi porterò nel cuore visto che con questa gara termina la mia carriera da Young rider e concludere con una medaglia al collo è davvero emozionante. Emozionante quanto vedere parte del mio gran bel team presente qui al campo gara per farmi un grande tifo!” Sono le parole piene di emozione e soddisfazione della giovane amazzone valdostana Martina Pisano, della scuderia Equi.Libres du Mont Blanc di La Salle.

Martina Pisano su Zagaia dei Laghi

Venerdì 27 settembre, infatti, ha preso parte con la squadra italiana di Endurance alla FEI Endurance European Championship Young Rider e Junior che si è tenuta all’Horse Country Resort di Arborea in Sardegna. Il Team Italia ha conquistato, infatti, una bellissima medaglia di bronzo, tra gli applausi del pubblico che ha accolto i binomi alla “finish line” dopo un percorso di 120 km articolato su 4 anelli che hanno attraversato il suggestivo paesaggio sardo. La vittoria del FEI Endurance European Championship Young Rider e Junior è andata alla Spagna, seguita dalla Francia.

La squadra, guidata dal Capo Equipe Arnaldo Torre, era composta dalla Valdostana Martina Pisano su Zagaia Dei Laghi, Mauro Fedriga su Kimono Dell’Orsetta, Lucrezia Romina Mondini su Twilight La Roncola, Maria Chiara Fagiani su Elka Du Barthas e Carlotta Ganelli su Free Gemma.





Martina con mamma Sonia

Martina ha portato avanti una bellissima gara insieme alle compagne di squadra ed è stata una delle 3 “finishers” del team azzurro (Fedriga, Mondini e Pisano), regalando così al tricolore la medaglia di bronzo, che per l'Italia è la sesta medaglia a squadre nei campionati europei Under 21. Tre su cinque sono stati infatti binomi che sono riusciti a concludere la gara. Fagiani e la Ganelli sono state fermate anzitempo dalla Commissione Veterinaria Giudicante. Gli azzurri hanno visto un tempo totale di squadra di 19 ore 42 minuti e 37 secondi.

Martina con papà Roberto

La Cerimonia di Premiazione si è tenuta poi nel tardo pomeriggio di venerdì 27 settembre alla presenza del Chair of the FEI Endurance Committee Christian Lozano e del Presidente FISE Marco Di Paola, che, come evidenziato nel comunicato della FISE, ha dichiarato: “Complimenti a questi giovani campioni, oggi hanno regalato all’Italia una bellissima medaglia di bronzo, frutto di tanta preparazione in una disciplina molto impegnativa che porta grandi soddisfazioni all’intero settore dell’Endurance, riunito in Sardegna per il successo di questo evento, per cui mi congratulo con il Comitato Organizzatore. Un risultato importante ottenuto dai nostri ragazzi e dai loro cavalli, in un lavoro di squadra condiviso con lo staff federale, tecnici, trainer, groom - oltre che con le loro famiglie - fino al raggiungimento del terzo gradino del podio di questi campionati europei, ripetendo il risultato già ottenuto nel 2022 dai nostri giovani in una importante conferma sportiva”.