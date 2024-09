Endurance: Martina Pisano confermata alla FEI Endurance European Championship Young Rider e Junior

La Federazione Italiana Sport Equestri, attraverso il dipartimento Endurance, ha reso ufficiali i nomi dei binomi che parteciperanno ai FEI Endurance European Championship Young Rider e Junior e ai FEI World Championship for Young Horses in programma ad Arborea in Sardegna dal 24 al 29 settembre 2024.

Dopo l’entrata nella long list degli Europei Junior & Young Rider 2024 quindi l’amazzone valdostana Martina Pisano è stata confermata tra i 5 binomi che rappresenteranno l’Italia all’appuntamento in Sardegna.

A rappresentare l'Italia nella FEI Endurance European Championship Young Rider e Junior con Martina Pisanoe e Zagaia dei Laghi ci saranno anche i binomi composti da:



Maria Chiara Fagiani/Elka Du Barthas

Mauro Fedriga/Kimono Dell’Orsetta

Lucrezia Romina Mondini/Twilight La Roncola

Carlotta Ganelli/Free Gemma

Grande gioia in casa Equi-Libres du Mont Blanc di La Salle, scuderia di Martina Pisano, una convocazione che premia il giovane binomio che da tempo lavora insieme e ha raccolto in questi due anni ottimi piazzamenti, dopo un intenso lavoro tra le montagne della Valdigne e la partecipazione a importanti gare.

“Un sogno diventato realtà – commenta Martina Pisano - Ho sempre visto la nazionale con un obiettivo lontano, ma con il duro lavoro di questi anni finalmente nel 2024, mio ultimo anno da young rider è arrivata la tanto attesa convocazione. Gli enormi sacrifici, il grande impegno e le tante sconfitte, che mi hanno insegnato questo magnifico sport, finalmente sono stati ripagati”.

Numeri da record attendono il taglio del nastro del Sardegna Endurance Festival 2024 che si terrà all’Horse Country Resort di Arborea dal 26 al 29 settembre, quando scenderanno in pista i migliori cavalli e cavalieri d’Europa e del mondo. Allo start, 138 atleti e 153 cavalli in rappresentanza di 29 nazioni: Arabia Saudita, Argentina, Bahrain, Belgio, Bulgaria, Cile, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giordania, Gran Bretagna, Italia, Kuwait, Olanda, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Siria, Slovenia, Spagna, Svizzera, Svezia, Turchia, Ungheria e Uruguay.



Sedici nazioni parteciperanno il 27 settembre al Campionato europeo under 21 targato “FEI Endurance European Championship for Young Riders & Juniors”; mentre 23 concorreranno il 29 settembre per il titolo mondiale giovani cavalli, sotto gli otto anni, il “FEI Endurance World Championship for Young Horses”.