Gym Aosta, Sport Giocando, Echidna, Elegantia, Centro Sportivo Pianezza, Jolly Vinovo al prologo della stagione agonistica di Ginnastica Ritmica a Villeneuve

Domenica 15/9 ha avuto luogo a Villeneuve una importante manifestazione di Ginnastica Ritmica come introduzione/prologo alla stagione agonistica 2024/2025.

Oltre alle ginnaste locali della Gym Aosta, hanno partecipato numerose ginnaste del Nord-Ovest (Sport Giocando, Echidna, Elegantia, Centro Sportivo Pianezza, Jolly Vinovo), reclutate grazie al lavoro della Gym e in particolare di Alessia Toscano, principale organizzatrice dell’evento, che ha svolto gran parte del lato organizzativo.

La manifestazione proprio per il suo carattere preparatorio alle gare regionali e nazionali non prevedeva classifiche ma solo una valutazione degli esercizi; numerose tuttavia le ginnaste tesserate per le Società Piemontesi che hanno aderito a questa manifestazione sportiva.

Per la Gym sono scese in campo per la categoria LC: Bordet Alessia, Viola Di Francesco, Candice Grosjacques, Aline Graiani, Emanuela Ciobanu, Ludovica Lucia, Gaia Nebiolo, Anita Molinaro, Amanda Girasole, Linnea Coda, Greta Iannino.

Per le LD: Claudia Matteotti, Elodie Graiani, Elena Bianco, Elisa Bottari, Ginevra Fumasoli, Giulia Chuc, Helene Genola, Maya Marcoz, Swami Giovinazzo, Arianna Riva, Anita Semplicini, Sofia Falcicchio

Per la LE: Sara Sebastiani, Marta Framarin, Emilie Marcellan, Giulia Castagnera, Miryam Sahbani, Lucia Alice, Martina Crisopulli, Charlene Scarlatta

Per le gare di Specialità: Ilenia Molinaro e Arianna Desandrè.

Al di là dei singoli risultati si è trattato di una importante esperienza di confronto con le numerose ginnaste piemontesi in vista dei numerosi impegni agonistici della stagione.