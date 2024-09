Bilancio estivo positivo per l'atletica valdostana

Meeting di fine estate: Emilien Ronc al primato regionale nei 1200sp

Sabato 7 settembre, sul Campo di atletica "Walter Merlo" a Cuneo, si è tenuto il 3o "meeting di fine estate". Diversi partecipanti valdostani hanno preso parte alla manifestazione con ottimi tempi. Ottima prestazione di(2009, Atl. Pont Donnas) che sui 1200 ostacoli si classifica 3o con 3’36"34, migliorando di oltre 1 secondo il record regionale di categoria sulla distanza, fat- to registrare lo scorso anno da Laurent Cugnach (3’37"66). Nella stessa gara,(2009, A.P.D. Pont-Saint-Martin) si classifica 7o con 3’46"66. Nella gara al femminile,(2009, Atl. Pont Donnas) si classifica 4a con 4’21"84.

Nei lanci della categoria cadetti, Filippo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) si classifica 2o nel getto del peso (4kg) con 10,60 m. Sempre Filippo Lingeri si classifica 4o con il personale di 32,62 m nella gara di lancio del giavellotto (600g). Nel salto triplo, Edoardo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) si classifica 4o con 12,17 m.

A livello assoluto, sui 200 m, Maurizio Pascale (1994, Atletica Sandro Calvesi) si classifica 5o con 23"03, ad 1 centesimo dal personale di 23"02. Nella gara femminile, Matilde Abelli (2008, Atletica Cogne Aosta) vince con 25"19. Nella stessa gara, Jade Porceillon (2008, Atl. Pont Donnas) si classifica 7a con 27"42.

Sui 400 hs, Marco Lanteri (2006, Atletica Cogne Aosta) si classifica 4o con 1’01"65.

Nel salto triplo Federico Cafasso (2006, Atl Pont Donnas) si classifica 2o con il record personale di 13,51 m.

Martinet scende sotto i 4’ nei 1500 m a San Donato Milanese

Sabato 7 settembre a San Donato Milanese durante ilă(2005, Atl. Sandro Calvesi) si è classificato 8o nei 1500 m con primato personale di 3’57"97 migliorando di 4" il 4’01"48 ottenuto quest’anno a Pavia scendendo, così, per la prima volta sotto il muro dei 4’00". Nella stessa gara(2001, Atletica Sandro Calvesi) si classifica 22o con 4’12"40 (PB).

Corsa dei 5 laghi - Ivrea

Si è tenuta laad Ivrea domenica 8 settembre, gara che prevedeva un percorso di 24,5 km. Sono stati molti i valdostani a parteciparvi.

Xavier Chevrier (1990, Atl. Valli Bergamasche Leffe) si classifica 2o assoluto con il tempo di 1h29’25", non lontano al 7o assoluto e 1o di categoria si calssifica Mikael Mongiovetto (1984, Atletica Pont Donnas) in 1h36’36". Tra le donne Elisa Vitton Mea (1978, Atletica Cogne Aosta) si classifica 8a e 2a di categoria in 2h02’57".

Altri risultati sono quelli di Jérôme Rey (1979, Polisportiva Sant’Orso Aosta) si classifica 22o con un tempo di 1h50’12"; Gianluca Arcaro (1981, Polisportiva Sant’Orso Aosta) si classifica 96o in 2h03’38"; Fabio Plati (1996, Polisportiva Sant’Orso Aosta) si classifica 100o in 2h04’10"; Alessan- dra Vayr Piova (1976, Polisportiva Sant’Orso Aosta) si classifica 196a in 2h16’29"; Luca Giussani (1971, Atletica Pont) si classifica 219o in 2h19’18" a pari merito con Marco Dalbard (1972, Atleti- ca Pont Donnas) si classifica 219o in 2h19’18"; Maurizio Pitti (1972, Atletica Pont Donnas) è 310o in 2h29’38"; Michel Breuvé (1975, Polisportiva Sant’Orso Aosta) si classifica 339o in 2h33’23"; Cristiana Clusaz (1968, Polisportiva Sant’Orso Aosta) si classifica 342a in 2h33’51"; Laura Ricci (1981, Atletica Sandro Calvesi) si classifica 367a con 2h36’34"; Davide Plati (1992, Polisportiva Sant’Orso Aosta) si classifica 426o in 2h49’50"; Carmela Vergura (1963, Atletica Sandro Calvesi) si classifica 470a con 3h01’56"; Paola Giuseppina Mila (1966, Atletica Sandro Calvesi) si classi- fica 490a con 3h20’51"; Piero Franciscono (1964, Atletica Sandro Calvesi) si classifica 491o con 3h20’51"; Carola Tirassa (1975, Atletica Sandro Calvesi) si classifica 492a con 3h20’51".