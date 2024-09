Ciclismo: Pesse e Vittone 'sbancano' l'Italia Bike Cup di Lugagnano

La gara riservata alle categorie Elite, Under 23 e Juniores, ha regalato emozioni intense e confermato il talento dei due atleti.

Nicole Pesse: Regina della Gara

Nella competizione femminile, Nicole Pesse ha dominato la scena. Già dal primo giro, quattro atlete si sono portate al comando, tra cui la svizzera Tina Zuger, che inizialmente sembrava in grande forma. Tuttavia, nel corso del secondo giro, è stata proprio Pesse, insieme a Sara Cortinovis, a creare una selezione decisiva. Nella discesa tecnica, la valdostana ha dimostrato tutta la sua abilità, staccando le avversarie e amministrando un vantaggio che si è stabilizzato attorno ai 90 secondi. Al traguardo, Nicole Pesse (Trinx Factory Team) ha tagliato il nastro con il tempo di 1h 30'14", precedendo di 49 secondi Tina Zuger (Team Pedale) e di 1'26" Lucrezia Braida (Team Sogno Veneto). Una vittoria netta che ha visto Cortinovis scivolare in quarta posizione nel finale.

Andreas Vittone: Dominio Assoluto

Anche nella gara maschile, Andreas Vittone ha imposto la sua legge. Sin dalle prime battute, il giovane atleta ha preso il comando, distanziando progressivamente i suoi avversari. Vittone, in forza al Ktm-Protek-Elettrosystem, ha tagliato il traguardo in solitaria con il tempo di 1h 23'53". A completare il podio, l'austriaco Mario Bair (Ktm Factory Team), giunto a 1'29", e Nadir Colledani (Santa Cruz), terzo a 3'20". Da segnalare anche la buona prova di Gabriel Borre (Santa Cruz), che ha chiuso 19° assoluto e 10° tra gli Under 23, a 10'58" dal vincitore.

Junior: Peruzzo si impone

Nella categoria Juniores, la vittoria è andata a Giulio Peruzzo (Lros Bike), che ha chiuso la sua prova in 1h 01'27". Tra gli atleti valdostani, Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d'Aosta) ha terminato la gara al 17° posto, con un distacco di 8'20" dal vincitore.

Oggi si terrà la tappa conclusiva dell'Italia Bike Cup, sempre a Lugagnano, con le competizioni riservate alle categorie Allievi e Ragazzi.

Strada: Agata Campana vince la 24° Coppa Rosa

Nel mondo delle corse su strada, ieri si è disputata la 24° Coppa Rosa - GP d'Italia dei Direttori sportivi, una competizione riservata alla categoria Allievi Donne, a Borgo Valsugana (Trento). Dopo 60,7 km percorsi a una media di 34,251 km/h, Agata Campana (Eletta Trentino) ha trionfato in volata con un tempo di 1h 46'20". Seconda posizione per Alessia Orsi (Caderara), seguita da Azzurra Ballan (Giorgione). Tra le atlete in gara, Elisa Giangrasso (Biesse - Carrera) ha chiuso al 15° posto.

Una giornata intensa di sport che ha messo in luce nuovi talenti e confermato i campioni già affermati. L'Italia Bike Cup si congeda con grandi emozioni e risultati da ricordare.