Ciclismo: A Paolo Costa podio e maglia dell'Italia Bike Cup 2024

La tappa ha visto grandi prestazioni, tra cui spiccano quelle di Joel Philippot e Paolo Costa. Quest'ultimo, grazie al secondo posto ottenuto nella gara odierna, si è assicurato la vittoria nella classifica generale del circuito nella categoria Allievi secondo anno.Nella gara degli Allievi Donne secondo anno, il successo è andato a Valentina Bravi del team GagaBike, che ha chiuso con un tempo di 42'00". Al sesto posto si è classificata Annie Vevey del Velo Club Courmayeur Mont Blanc, con un ritardo di 5'53".

In campo maschile, Paolo Costa del GS Lupi Valle d'Aosta ha dominato gran parte della gara, ma una sfortunata foratura gli ha impedito di portare a casa la vittoria, costringendolo ad accontentarsi del secondo posto con un distacco di 34 secondi dal vincitore, Jacopo Putaggio dell'Ucla1991, che ha chiuso in 41'33". Terzo posto per Alessandro Biola del team Rive Rosse, con un ritardo di 1'19", mentre al quarto posto si è piazzato Fabien Borre del Cicli Lucchini, con un distacco di 2'02".

Nella categoria Allievi primo anno, ottima prestazione di Pietro Mantasia del GS Lupi, che ha conquistato un bel quarto posto, con un ritardo di 3'40" dal vincitore Stefano Piras del team Quiliano, che ha tagliato il traguardo in 46'49". Al secondo posto si è classificato Paolo Orefici dell'Ucla1991, a 1'05", seguito da Francesco Bettinelli del team S. Paolo, con un distacco di 2'26".

Altre posizioni da segnalare: 32° Christian Faita del GS Lupi, 35° Matteo Abbate del Cicli Lucchini e 52° Sebastian Amadei, sempre del Cicli Lucchini.Tra le Esordienti Donne secondo anno, la vittoria è andata a Caterina Prataviera del team CarbonHubo, con un tempo di 28'18". Nicole Vevey del Velo Club Courmayeur Mont Blanc si è piazzata al 12° posto, con un ritardo di 3'18", mentre Arlyn Sposito del GS Lupi ha chiuso al 20° posto, a 7'10".

In campo maschile, ottima prova per il GS Lupi, con Joel Philippot e Raphael Tremblan che hanno conquistato rispettivamente il terzo e il quarto posto, con distacchi di 52 secondi e 1'10" dal vincitore Mattia Acanfora del team Santa Cruz, che ha chiuso in 34'45". Davide Grigi del team Alba Orobia ha conquistato il secondo posto, con un ritardo di 12 secondi.Nella categoria Esordienti Donne primo anno, Marta Bodini del team Monticelli si è imposta con un tempo di 29'17", mentre Siria Valenti ha chiuso al 12° posto, con un ritardo di 4'36".

Al maschile, il successo è andato a Jacopo Palermo del team Montirone, che ha tagliato il traguardo in 44'01". Federico Bruzzo del GS Lupi si è piazzato al decimo posto, con un ritardo di 3'50", mentre Cédric Berlier del Cicli Lucchini ha chiuso in 47ª posizione.

La tappa di Lugagnano Val d'Arda ha dunque regalato emozioni e conferme, con prestazioni di alto livello in tutte le categorie. Paolo Costa si è confermato protagonista assoluto, sigillando la vittoria nel circuito degli Allievi secondo anno, un risultato che premia il suo impegno e la sua costanza.