Endurance - 3° posto per Lisa Rocher a Montaldeo

Si chiude bene il week end in casa dell'Equi.libres du Mont Blanc di La Salle, con il bel risultato raccolto in occasione della quarta tappa del Campionato regionale Piemonte/Valle d'Aosta disputata presso il circolo ippico carrata di Montaldeo (AL). La giovane amazzone Lisa Rocher in sella a Delipers di Groppo ha infatti conquistato un bel terzo posto nella categoria più prestigiosa della giornata, la CEN B di 84 km. Sempre nella stessa categoria ottimo anche il 4° posto della compagna di scuderia Rizzi Chiara con Jaffar Assam.