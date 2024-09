Atletica: Matilde Abelli è seconda a Brescia

Domenica 1 settembre alla 4a tappa del trofeo 5 comuni di Brescia Matilde Abelli (2008, Atl. Co- gne Aosta) torna, dopo l’infortunio che l’ha tenuta ferma durante il periodo gare, sui 200 m. Abelli si porta a casa la 2a posizione concludendo la gara in 25"69. La gara è stata vinta da Benedetta Dambruoso (2008, Valley Athletics Team A.S.D.) in 25"02, 2a posizione per Matilde Abelli e 3a per Nicole Murtas (2007, Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) in 28"34.

"La gara non è andata come pensavo" racconta Abelli."Non sono per niente soddisfatta del risultato. Durante la gara non mi sentivo correre bene tecnicamente e al termine della gara sono arrivata molto stanca. In più ci sono state delle complicazioni dovute allansia durante il riscaldamento. Spero che le prossime gare in programma vadano meglio e di affrontarle più grintosamente"

Classifica