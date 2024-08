Ciclismo: Gs Lupi Valle d’Aosta domina il Grand Prix di Arnad: sesta vittoria consecutiva!

Il Gruppo Sportivo Lupi Valle d’Aosta continua a dominare il panorama ciclistico giovanile con una prestazione eccezionale nella tappa del Grand Prix Giovanissimi 2024 ad Arnad. La squadra, che ha già collezionato sei successi consecutivi, ha confermato il proprio status di leader, imponendosi nella classifica per società. Con 170 concorrenti al via e un livello di competizione altissimo, il Gs Lupi ha sbaragliato la concorrenza, precedendo l'Orange Bike Team e il Cs Lys, consolidando così la vetta della classifica generale.

Le Protagoniste e i Protagonisti

Nella categoria G1, il Gs Lupi si è subito fatto notare con le giovani promesse Demetra Martelli e Aurora Agostino che hanno conquistato il secondo e terzo posto, battute solo da Coralie Collé del Cs Lys. Nei maschietti, invece, Tommaso Polini (Vc Courmayeur MB) ha avuto la meglio, mentre il podio è stato completato dai due talenti dell’Orange Bike Team, Tommaso Montaldo e Cesare Mancinelli.

La categoria G2 ha visto il dominio del Gs Lupi sia al femminile che al maschile, con Rebecca Frutaz e Fabio Forti che hanno portato a casa due vittorie fondamentali. Frutaz ha battuto Anna Audo (Team Cicloteca) e Maeline Lazier (Cs Lys), mentre Forti ha superato Cédric Bessone (Rdr Sport School) e Mathis Marchi (Orange Bike Team), consolidando la leadership del Gs Lupi anche tra i più piccoli.

Nel G3, la battaglia è stata serrata, ma il Gs Lupi ha comunque ottenuto un terzo posto maschile grazie a Federico Catona. Nella categoria G4, invece, è stato trionfo puro: Marta Rizzo ha conquistato il gradino più alto del podio femminile, battendo Vittoria Montaldo (Orange Bike Team) e la compagna Alys Torgneur. Anche al maschile, Lorenzo Andreo ha aggiunto un altro piazzamento sul podio, terminando terzo.

Una Vittoria di Squadra

Il trionfo del Gs Lupi non è stato solo il frutto di singole performance eccellenti, ma il risultato di un lavoro di squadra impeccabile che ha visto i giovani atleti supportarsi e competere con grande determinazione. Nella categoria G6, Aurora Lecca ha brillato con una vittoria al femminile, mentre Nicolò Salice ha concluso al terzo posto tra i maschietti, contribuendo a cementare la vittoria finale della squadra.

La vittoria ad Arnad è l’ennesima dimostrazione della forza del Gs Lupi Valle d’Aosta nel ciclismo giovanile. Con una combinazione di talento, disciplina e spirito di squadra, i giovani atleti continuano a rappresentare con orgoglio la Valle d’Aosta, mantenendo alte le aspettative per il futuro. Con prestazioni come queste, il Gs Lupi si conferma non solo come il team da battere, ma come un esempio da seguire per tutti i giovani ciclisti.